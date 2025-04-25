Futbol Sala
El CFS Salou s’acomiada de la Copa Catalunya a la tanda de penals
L'equip va plantar cara a l'Hospitalet Bellsport de Segona B
El Club Futbol Sala Salou es va acomiadar amb honor el darrer dimecres del somni de la Copa Catalunya. El conjunt entrenat per José Miguel López va caure a la tanda de penals contra l’Hospitalet Bellsport, un equip d’una categoria superior.
Els salouencs van sortir al partit sense complexos, però aviat van rebre un toc d’atenció per part del conjunt barceloní. En els primers deu minuts de duel, els visitants van posar el 0-2 a l’electrònic. Amb tot, els de la Costa Daurada no van abaixar els braços i van aconseguir igualat l’encontre abans del descans amb gols d’Aarón Lozano i Iker Fernández. La dinàmica es va mantenir al segon temps. De nou, l’Hospitalet va ampliar distàncies amb dues dianes, però el Salou es va aixecar amb un doblet dels seus golejadors. La inèrcia era favorable als locals i, amb un pavelló del Milà bolcat en ajudar al seu equip, el Salou va tenir opcions d’assegurar la remuntada abans d’acabar el temps reglamentari. Amb tot, el límit de la gesta salouenca va ser la tanda de penals, on van acabar caient per 1-4 i es van acomiadar de la Copa Catalunya a un pas de la final a quatre.
Malgrat la derrota als penals, la realitat és que el CFS Salou tanca la seva trajectòria a la Copa Catalunya amb una molt bona nota. De fet, està imbatut contra equips de superior categoria. En el seu camí en la competició catalana, el conjunt salouenc va superar a dos equips de categoria superior. Primer, es va obrir camí guanyant el Manresa Futsal per 5-2 i, posteriorment, va golejar per 8-2 al Cerdanyola.
Ara, els de José Miguel López tornen a centrar-se a la lliga on lluitaran per l’ascens.