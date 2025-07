El Rugby Tarragona afronta dues finals per tancar el curs amb un llacet

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana està marcat en vermell al calendari del Club Rugby Tarragona. Els Voltors afronten dues finals clau per tancar la temporada amb un llacet. El Sènior Femení i l’equip Infantil Sub-14 es disputen el títol dissabte i diumenge respectivament.

Les primeres en jugar seran les noies entrenades per Damian Blanquero. L’equip sènior femení té el millor final possible per una gran temporada. Les jugadores es van classificar per primera vegada a Primera Catalana en la fase prèvia de la lliga.

En el seu debut, les Voltores es van fer un forat entre els millors de la categoria, assolint la tercera posició i un lloc al play-off per al títol. La setmana passada, les liles van fer l’èpica i van superar les Filadores del Vallès, el segon classificat, per 19-20 i es van guanyar el bitllet per a la final que disputaran dissabte contra el CN Poble Nou al camp de la Mar Bella a Barcelona.

«La victòria la setmana passada va ser èpica. Les noies van haver d’aguantar deu minuts amb una defensa impressionant per frenar un dels millors equips en atac de la categoria», va destacar el president de l’entitat, Óscar Quintela. L’equip, format per jugadores veteranes i d’altres joves, han trobat el seu camí a la final i l’afronten amb tota la il·lusió del món.

«Arribar a la final és ja un orgull. Són el millor mirall per a les més joves del club», va remarcar Quintela. El seu rival al davant no permetrà cap error i prepararà un partit dur per a les tarragonines. El CN Poble Nou ha dominat la categoria amb mà de ferro i només han perdut un partit en tota la temporada. De fet, arriben a la final després de guanyar el Badalona per 45-0.

Intensitat a l’Anella

Diumenge el Club Rugby Tarragona té una nova final, però aquesta vegada serà a casa. El camp de rugbi de l’Anella Mediterrània serà l’escenari de la final de l’equip Infantil masculí sub-14. Els joves jugadors entrenats per Matías Segura disputaran la final de Segona Catalana contra el Gòtics de Barcelona.

El conjunt tarragoní ha mostrat una evolució molt positiva durant el curs, construint una identitat pròpia basada en la combinació entre la velocitat i habilitat de la línia de tres quarts, i la potència i contundència del paquet davanter. Aquesta fórmula ha donat com a resultat un joc dinàmic, sòlid i amb molta personalitat, fruit del treball constant del cos tècnic i del compromís dels jugadors.

Enguany, els Voltors s’han emportat la victòria en les dues ocasions que s’han enfrontat als Gòtics. «L’equip ha anat de menys a més durant la temporada. Hem fet un bon grup de joves que té molt de potencial», va dir Quintela.

Des del Club Rugby Tarragona preparen la final com un gran esdeveniment al camp de l’Anella. «Volem que tothom vingui a ajudar i animar als joves gladiadors. Serà un partit complicat, però també és un reconeixement al seu esforç durant la temporada. Per aquest motiu, animo a tothom a aplegar-se a les 11 hores al camp de l’Anella», va cloure Óscar Quintela.