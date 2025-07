El torneig internacional de waterpolo base HaBaWaBa Spain torna a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El torneig internacional de waterpolo base HaBaWaBa Spain celebra la seva setena edició a la ciutat de Tarragona, del 12 al 14 d’abril, consolidant-se com l'esdeveniment de referència a Espanya i un dels més grans del món en la seva categoria.

Enguany, l'esdeveniment registra una participació rècord amb 69 equips i 1000 participants, entre jugadors i entrenadors, procedents de set països: Espanya, França, Portugal, Egipte, Malta, Regne Unit i Andorra. S’espera que uns 1.500 acompanyants passin per l’Anella Mediterrània per veure en acció als petits waterpolistes.

És el cinquè any consecutiu que la competició es disputarà a la Piscina Sylvia Fontana de l'Anella Mediterrània i hi participaran jugadors i jugadores d’entre 9 i 12 anys en dues competicions paral·leles: Els 15 equips benjamins (u10) i els 54 equips alevins (u12). Es jugaran fins a 237 partits repartits en sis camps de joc: Els quatre camps on jugaran els equips alevins estaran a la piscina Sylvia Fontana, de dimensions olímpiques i exterior; mentre que els més petits i petittes, els benjamins, competiran als dos camps de la piscina interior, al complex esportiu municipal de Campclar.

El conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha destacat les grans xifres d'aquest torneig entre les quals destaquen «els mil participants, els prop de quaranta partits que es disputaran sense interrupció de dissabte a dilluns tarda». «Estem encantats de tornar a rebre aquest gran esdeveniment, una cita amb molta projecció i amb l'esport base com a màxim protagonista en la qual podrem veure les futures estrelles del waterpolo», ha subratllat Soler.

Per la seva banda, la directora general de Barcelona International Water Polo Academy (BIWPA), organitzadora del torneig, Cristina Marín, ha recordat que el HaBaWaBa Spain «és un esdeveniment pensat especialment perquè els nens i nenes estimin el waterpolo i que facin d'ell el seu esport» i ha apuntat que «és un privilegi gaudir d'una instal·lació com la piscina Sylvia Fontana per dur a terme aquesta cita».

«Hem vist créixer aquest esdeveniment que cada vegada aplega més participants, i és que el waterpolo està de moda. Des de la federació continuem donant suport a aquest torneig en el marc de la nostra aposta per l'esport base», ha manifestat, també en el transcurs de la presentació, el delegat de la Federació Catalana de Natació a Tarragona, Jordi Cervera.

El HaBaWaBa (Happy Baby Water Ball) és més que un torneig esportiu; representa una experiència educativa que promou els valors del waterpolo entre els més joves, fomentant el respecte, l'esportivitat i el treball en equip. Precisament en aquesta línia, el format de competició integra diverses divisions de tal manera que els equips no quedaran classificats de l’1 al 54 i de l’1 al 15 de forma tradicional. Hi haurà tres guanyadors en cadascuna de les 5 divisions a la categoria alevina –Platinum, Gold, Silver, Bronze i Woody–, i tres guanyadors més a la categoria benjamina.

L’accés a la grada, amb capacitat per més de 800 espectadors, serà lliure durant els tres dies de competició, des de dissabte 12 d’abril a les 10.30 hores fins dilluns 14 d'abril a la tarda, quan tindran lloc totes les finals.

L’olímpic Felipe Perrone, un dels jugadors més reconeguts del món, assistirà a l'esdeveniment per compartir moments amb els participants. Perrone és padrí del HaBaWaBa Spain i serà un dels grans reclams de la jornada de diumenge. A banda dels tres dies de competició, l’esdeveniment comptarà amb activitats complementàries com el concurs de talents 'HaBaTalent' i una jornada final a PortAventura.