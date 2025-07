L’Ibersol CBT perd amb el Gandia al Serrallo amb polèmica arbitral (78-83)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha perdut davant del Proinbeni Gandia després d’un final polèmic en què els àrbitres han dictat sentència. Els de Toni Larramona han portat la iniciativa durant bona part del matx i han arribat a l’últim minut amb opcions per endur-se la victòria, però un seguit de decisions arbitrals molt qüestionables han decantat la balança per als visitants. Els tarragonins, amb Ousmane Ndour, Adrià Trouvé, Adri Duch i David Fernàndez com a referents, han fet un bon partit que ha acabat escapant-se en el tram final.

Domini local en els primers minuts amb la combinació entre Ousmane Ndour, imposant-se a la pintura, i Adria Trouvé, generant des de l’exterior. Parcial de 9-2 en els tres primers minuts que es reduïa fins a l’11-10 del minut 6. El partit s’igualava, però els tarragonins no cedien la iniciativa i tornaven a obrir una petita escletxa de 6 punts: 18-12 a un minut i mig per al final del quart. Una diferència que els de Toni Larramona eren capaços de mantenir fins al final del primer període, al que s’arribava amb 21-15.

Un triple de David Fernández aixecava la renda del CBT a 9 punts al minut 2 del segon quart (26-17). El capità repetia i un incisiu Trouvé seguia trobant el camí a cistella amb les seves penetracions, però la dinàmica d’acció-reacció tornava a aparèixer i el Gandia retallava fins al 33-31.

L’ofici de Pardina i Ndour a la zona mantenien els blaus pel davant en uns minuts d’intercanvi de cistelles que revolucionava el segon triple d’Adri Duch: nou forat de 7 punts a 2 minuts per al descans (40-33). L’escorta local estava endollat: després del temps mort connectava la tercera bomba de tres punts i finalitzava un contracop. El Gandia, però, es mantenia al partit gràcies a l’encert des del triple (44-42) però la primera part la tancava una nova diana des de la llarga distància de David Fernández que posava el 47-42.

Els primers minuts de la segona part eren d’errors i imprecisions a les dues bandes, tot i que la solvència d’Ndour sota cistella permetia mantenir la renda al voltant dels 7 punts. Un triple de Bitjaa Kody encetava una reacció dels visitants que empataven a 51 al minut 5 després d’un 0-7 de parcial.

Una antiesportiva molt rigorosa facilitava que, en un obrir i tancar d’ulls, els valencians es posessin per davant: 51-56 després d’un triple de Daniel Fernández. Els locals estaven tocats i el parcial s’ampliava fins a un sagnant 0-14 que finalment trencava un triple d’Ousmane Ndour que tancava un quart nefast per al CBT en el que els locals només han anotat 7 punts (54-58).

La millor notícia per als de Toni Larramona era que, tot i el mal tercer quart, seguien vius. Calia, però, un canvi de dinàmica, i això acostuma a ser una qüestió de lideratges. Luís García presentava candidatura sumant un 2+1 i una penetració amb mà esquerra per empatar el partit a 61.

L’aler-pivot andalús tornava a resoldre a la pintura i, a la jugada següent, donava un extra pass a David Fernàndez que no perdonava des de la cantonada: 66-63 a 5 minuts per al final.

El més difícil, invertir sensacions, s’havia fet. El partit s’instal·lava en un intercanvi de cops. Amb 68-68, un pilota recuperada en defensa es convertia en allley hoop de Trouvé per a Ndour que galvanitzava el Serrallo. Però el Gandia tornava a posar-se per davant gràcies al saber fer de Daniel Fernández i Luís Ferrando.

Amb un 71-74, Ousmane fallava dos tirs lliures però Pardina palmejava per posar els locals a només un punt. Trouvé fallava una safata que els hauria posat per davant i Dani Fernández no perdonava amb un triple des de la cantonada en l’atac següent (73-77 a 35 segons per al final).

Trouvé ara si convertia una penetració a 20 segons i posava els locals a només dos punts. Però aquí els àrbitres decidien posar punt i final amb una antiesportiva molt qüestionable a Ndour, una tècnica a la banqueta i l’expulsió d’Adri Duch. El carrusel de tirs lliures sentenciava el partit que acabava amb 78-83.