Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant acollirà dos tornejos de futbol per Setmana Santa

Els pavellons de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant seran la seu del primer torneig de futbol sala organitzat per l'empresa LSA CUP Academy. Aproximadament 110 esportistes de les demarcacions de Lleida i de Tarragona s'allotjaran a l'Alberg Àster de l’Hospitalet de l’Infant la nit del 16 d'abril.

Aquest torneig es disputarà del 16 a l 17 d'abril en tres categories: aleví masculí, infantil masculí i infantil/cadet femení. S’hi preveu la participació d'unes 200 persones.

A més, del 17 al 20 d'abril se celebrarà la 4a LSA CUP l’Hospitalet de l’Infant, un torneig de futbol base de la categoria aleví sub 12 organitzat per la mateixa empresa, amb la col·laboració de l'Àrea d’Esports de l’Ajuntament.

Aquest esdeveniment tindrà lloc al camp de futbol de l’Arenal i aplegarà una dotzena d’equips de futbol (uns 150 esportistes), procedents de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i d’altres poblacions de Tarragona, Barcelona, Lleida, Letònia i Lituània. L'Hotel Meridià de l'Hospitalet de l'Infant serà l'allotjament de 230 persones, entre esportistes i familiars.

Alberg Esportiu Àster

Per Setmana Santa, a l’Alberg Esportiu Àster no només s’allotjaran els participants del I Torneig de futbol sala LSA CUP, sinó també el centenar de persones que participaran en l’estada que hi ha organitzat el CVB Barça Voleibol Femení del 14 al 16 d’abril.

Igualment, a l’Alberg hi dormiran els 48 infants i els 4 entrenadors/es del Club Patinatge CPA Stars Esparreguera que prendran part en una altra estada, de l’11 al 14 d’abril.

Tant uns com els altres, faran servir les instal·lacions esportives municipals per dur a terme els seus entrenaments.

D’altra banda, del 17 al 20 d’abril, l’Alberg acollirà també unes 120 persones, procedents del Club De Montaña Virgen del Carmen (Saragossa) i de l'Associació Centre Cívico Cultural Chino (Terrassa), que vindran al nostre municipi per gaudir de l’entorn i de l’oferta d’activitats.