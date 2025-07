Tarragona s’obre pas en el món del 'goalball'

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Tarragona s’ha obert un camí en el món del goalball a través de l’equip de las Calamares. El conjunt femení format per set jugadores van disputar el darrer cap de setmana a Madrid la segona jornada de la màxima competició estatal.

El goalball és l’únic esport paralímpic creat específicament per a persones cegues i amb discapacitat visual. Dos equips de tres persones se situa a banda i banda d’una pista per defensar una porteria de nou metres d’amplada. Un equip ha d’intentar marcar llençant amb el braç una pilota mentre l’altre equip l’ha d’aturar calculant la trajectòria amb el soroll d’uns cascavells que són a l’interior.

Aquest esport va entrar a Tarragona a través d’Ana Zanfaño i Sheila Hernández. Les dues tarragonines coneixien el goalball i el van introduir a la ciutat com una alternativa per a totes aquelles persones que es desplaçaven a Barcelona o a Madrid per jugar i també com una porta d’entrada a les que el desconeixien.

Des de l’any passat, l’equip de set jugadores tarragonines militen a la màxima competició estatal en una lliga en la qual els equips de Madrid i Barcelona regnen. Finalment, Laura Estellers, primera entrenadora de l’equip, va donar el toc de personalitat amb el nom de Calamares.

«És un esport intens i amb molta estratègia. Recordo les primeres vegades que ho practicava i t’has de concentrar bé per aturar cada acció», va destacar Iyanga Ndjoli, jugadora tarragonina. Tots els partits de la lliga es disputen a Madrid i les Calamares van tancar la segona jornada amb un balanç positiu que els permet disputar la permanència en la tercera jornada que serà el 24 i 25 de maig.

L’equip tarragoní entrena dos dies a la setmana al gimnàs del col·legi de las Carmelitas. Amb tot, estan buscant activament un nou espai més adequat per a realitzar els seus entrenaments.

«Tothom fa un esforç gran per poder entrenar i jugar. És un esport que ens apassiona i a través del qual hem creat un grup ben cohesionat. Vull reivindicar-nos a nivell esportiu perquè no és una tasca senzilla que Tarragona tingui un equip representat al màxim nivell», va cloure Ndjoli.