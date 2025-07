Més de 800 esportistes es reuniran al Campionat d'Espanya de Grups Xou i Quartets Sènior a Reus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Campionat d'Espanya de Grups-Xou Grans i Petits i de Quartets Sènior se celebrarà a Reus el cap de setmana del 12 i 13 d'abril. El Pavelló Olímpic Municipal albergarà l'espectacular competició, que ja es va celebrar amb gran èxit el 2013 i el 2022.

El campionat acollirà a més de 800 esportistes amb un total de 21 quartets, 21 grups xou grans i 22 grups xou petits procedents de tretze federacions autònomes diferents. Els actuals campions d'Europa i del món no faltaran a la cita, que promet ser molt emocionant.

El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha manifestat que aquesta «és una oportunitat per posar en valor l’excel·lència del patinatge artístic i per projectar Reus com a ciutat de referència en l’organització d’esdeveniments esportius. Amb més de 800 participants i acompanyants previstos, estem parlant d’un impacte en l’economia local molt positiu»

A més, els patinadors mundialistes de la modalitat lliure en categoria sènior Elna Francés i Héctor Díez, realitzaran una exhibició el dissabte. El diumenge serà el torn de la subcampiona del món de Solo Danza i millor esportista de la RFEP l'any 2024, Natalia Baldizzone i la parella mundialista de dansa formada per Lucía Camarillo i Joan Jardí.

En la passada edició celebrada a Santander, el CPA Olot, en Grups-Xou Grans i el Artistic Skating Cunit tant en Grups-Xou Petits com en Quartets Sènior es van proclamar campions d'Espanya.

El Campionat de Grups Xou Grans i Petits i Quartets Sènior es podrà seguir en directe a través de La Xarxa Més, COE TV, FEPTV i el Canal de Youtube de la RFEP. Les entrades es podran comprar a partir d'aquest dimecres, 2 d'abril, al següent ENLLAÇ.