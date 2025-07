El Sant Antoni d’Eivissa passa per sobre de l’Ibersol CBT amb una exhibició de triples (121-71)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Victòria incontestable del Sant Antoni d’Eivissa, l’equip més en forma de la Segona FEB, davant un Ibersol CBT que s’ha mostrat incapaç de contenir el vendaval del illencs, que aconseguien la seva quinzena victòria consecutiva per un abassegador 121-71.

Els tarragonins s’han vist desbordats pels locals ja en els primers minuts i el partit quedava ja vist per sentència al segon quart, quan el Sant Antoni ha superat els 20 punts d’avantatge, una diferència que ha seguit incrementant-se fins arribar a la màxima dels 50 punts que reflectia el marcador al final dels 40 minuts.

L’encert dels illencs des de la línia de triple (21/33), liderats per un Zidek que amb 10/13 batia el rècord de la Segona FEB, ha estat determinant. Pels tarragonins, només Ndour, amb 23 punts, oferia una bona versió, mentre que el màxim anotador de la temporada i MVP de la jornada anterior, l’escorta AJ Plitzuweit, patia una gran defensa dels locals i no s’estrenava fins el minut 4 de l’últim quart, quan el partit ja feia molts minuts que estava sentenciat.

Parcial de 8-0 en poc més d’un minut per arrencar el partit, amb triples de Dani de la Rua i Greg Gantt, presagi del que estava per venir. Els mateixos dos jugadors allargaven la ratxa fins el 12-0 després del temps mort de Toni Larramona. Amb els tarragonins molt espessos en atac (creuaven l’equador del primer quart amb només 3 punts), la dinàmica no canviava i els locals aconseguien una màxima de 24-5 després d’un triple de Zidek a 2 minuts per acabar el període. Un triple de Josep Fermí Cera el responia immediatament Isaac Mayo i el quart es tancava amb un eloqüent 29-10 per al Sant Antoni.

El segon període començava amb els visitants una mica més inspirats en atac, però amb els eivissencs mantenint el seu ritme anotador (34-14, minut 2). Un triple de Trouvé no tenia continuïtat -AJ Plitzuweit seguia inèdit- i el desencert tornava a instaurar-se: 42-18 al minut 5, nova màxima en un partit que ja semblava decidit.

El recurs de la defensa en zona el desmuntaven Josep Peris i Greg Gantt des del triple a les primeres de canvi i Zidek des de la pintura després de dues bones circulacions de pilota: la diferència s’enfilava fins als 28 punts a 2 minuts per al descans (54-26). Intercanvi de triples en el tram final entre Josep Peris i David Fernández i resultat demolidor a la mitja part: 59-32 i la sensació que el partit estava absolutament resolt.

Amb l’abisme estabilitzat al voltant dels 30 punts, el tercer quart no podia ser res més que un tràmit en el que el que els tarragonins feien aigües a les dues cistelles. Així les coses, el marcador ja era de 74-40 a la meitat del període. La sagnia no s’aturava i els triples de Llamas i Zidek la situaven ja molt a prop dels 40: 84-47. Només Ndour i Mena mostraven una tímida resistència i el quart acabava amb una nova màxima diferència de 87-49.

La barrera dels 40 es creuava només començar l’últim quart amb un nou triple de Zidek. El jugador txec repetia un minut després i posava el 93-49. AJ Plitzuweit es presentava al partit a 6 minuts per al final amb tres triples, però Zidek li pagava amb la mateixa moneda i pujava l’aposta amb quatre bombes des dels 6,75 que deixaven un marcador de 114-67 a 3 minuts per al final.

Espectacular l’exhibició de l’aler-pivot del Sant Antoni amb 10/13 des de la llarga distància que es retirava enmig l’ovació del seu públic. L’agonia per als tarragonins s’allargava fins a l’últim segon al que s’arribava amb la màxima diferència de 50 punts: 121-71.