La sisena edició de la Cambribike se celebrarà a Cambrils del 9 a l’11 de maig

Cambrils tornarà a convertir-se en l'epicentre del ciclisme amb la celebració de la 6a Cambribike del 9 a l'11 de maig. Un any més, el parc del Pinaret s’omplirà de ciclistes de totes les edats per gaudir d'un complet programa de curses en modalitats com carretera, BTT, gravel i trial, així com nombroses activitats familiars.

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, va posat en valor la suma d’esforços dels clubs, les empreses locals especialitzades i el patronat per promocionar el turisme esportiu i organitzar un esdeveniment d’aquest nivell i ha destacat la qualitat dels serveis i les característiques geogràfiques del municipi.

Un dels plats forts d’aquesta edició serà la Bioracer Cambribike Road Marxa dels 6 Ports, una exigent cursa ciclista de carretera que oferirà dues distàncies: un recorregut llarg de 125 km amb 2.480 metres de desnivell acumulat i un de més curt de 85 km amb 1.489 metres de desnivell. A més, Cambrils també acollirà el Campionat d’Espanya de Trial, que es portarà a terme diumenge 11 de maig a partir de les 9h del matí amb ciclistes de talla mundial.