El Club Voleibol Reus assoleix un històric ascens a la Superlliga 2

El Club Voleibol Reus va trencar un nou sostre el darrer cap de setmana. El sènior masculí de l’equip reusenc va assolir, matemàticament, l’ascens a la Superlliga 2 després d’una temporada per a la història. El conjunt entrenat per Rubén Martínez ha tingut una escalada meteòrica, perquè, fins ara, ha sumat una temporada gairebé perfecte amb 20 victòries i només una derrota. De fet, en els 21 partits que s’han disputat, només han perdut en 7 sets.

El president de l’entitat, Josep Maria Cano, va valorar la gesta ja plasmada a la història del club reusenc destacant que «només tinc bones paraules. L’alegria és immensa, els jugadors s’ho mereixen perquè han treballat molt per aconseguir-ho». A més, va afegir que «per al club també és molt important, ens donarà més visibilitat i es farà veure que a Reus el voleibol està en alça i és important». De fet, Cano va completar apuntant que «darrere d’aquest èxit hi ha molta feina i molta dedicació. Del primer a l’últim».

El darrer dimarts, la Federació Espanyola de Voleibol va anunciar que, sense equip organitzador de la Fase Final Primera Nacional, s’assignaran les places d’ascens als dos primers de cada grup. A més, el conjunt reusenc és el líder que més puntuació té dels tres grups, el que el situa com el millor equip en el global de la Primera Nacional. Això sí, la temporada no s’ha acabat, encara queda un últim partit aquest diumenge a les 16 hores al pavelló Joan Rebull. El duel serà tota una celebració amb l’afició i, assolint dos punts, confirmaran aquesta primera posició total.

L’entrada a la Superlliga 2 s’haurà d’estudiar. El president reusenc va destacar que «aquesta setmana toca gaudir i, a partir de dilluns, estudiarem el que suposa entrar a la Superlliga 2 a nivell de pressupost i normativa».

L’artífex

El tècnic Rubén Martínez és un dels principals artífexs de l’èxit. L’entrenador va arribar a l’entitat reusenca el 2021 després d’entrenar el Cisneros de Tenerife. El treball el va portar al territori i, des de llavors, el conjunt només va d’èxit en èxit. De fet, aquest suposa el tercer ascens de forma consecutiva. Josep Maria Cano va apuntar que «ell ha sigut capaç de muntar un bloc de jugadors que s’han implicat molt en el club, alguns també ajuden a la base com a entrenadors».

Ara toca el femení

L’èxit del CV Reus també es trasllada al sènior femení. En tant que hi ha més categories femenines que masculines, l’equip femení va començar en quarta catalana i també ha escalat categories cada any. Enguany, les jugadores entrenades per Cristian Curubo militen a la 2a divisió i es troben en el grup de Promoció B. De moment, les reusenques són primeres i no han perdut ni un sol partit. Fins ara, els dos equips han pujat de la mà cada temporada. Això sí, les reusenques tenen encara 6 jornades per certificar la gesta.