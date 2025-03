El Campionat d’Espanya de Veterans de Tennis serà a Tarragona i Reus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona i Reus seran les seus que acolliran la 53a edició del Campionat d’Espanya de Tennis de Veterans. L’esdeveniment es desenvoluparà del 24 de maig a l’1 de juny a les instal·lacions del Club Tennis Tarragona i el Club Tennis Reus Monterols.

La competició va ser presentada ahir i va comptar amb la participació dels alcaldes de Tarragona i Reus, Rubén Viñuales i Sandra Guaita, qui va valorar la unió d’ambdues ciutats per organitzar un esdeveniment com aquest. Viñuales va destacar que «Tarragona i Reus, ciutats germanes, han demostrat una vegada més que juntes són capaces d’organitzar grans esdeveniments esportius». Guaita va remarcar aquesta idea apuntant que «això és una mostra que, com a territori, podem cooperar per atraure esdeveniments d’alt impacte».

El torneig acollirà amb més d’un miler de participants en diferents categories sènior, algunes d’aquestes superant els 90 jugadors i també hi haurà jugadors de més de 90 anys, segons va apuntar Antonio Poveda, director esportiu de l’esdeveniment, durant la presentació que va tenir lloc ahir a Tarragona.

El president del CT Tarragona, Luis Salas, va remarcar durant la presentació que «som dos clubs rivals, però amics, han unit esforços per fer possible un esdeveniment d’aquesta magnitud, demostrant que la col·laboració i la lleialtat són claus per aconseguir grans objectius». Seguidament, David Cortés, el president del CT Reus Monterols, va subratllar que «la unió fa la força i aquest campionat no només impulsa el tennis, sinó que també promociona el territori, la seva cultura i les seves institucions». En aquest sentit, va incidir la representant territorial de l’Esport a Tarragona, Estefania Serrano, apuntant que «aquesta competició és referent en el tennis de veterans i té un gran impacte, no només esportiu, sinó també socioeconòmic».

El vicepresident de la Real Federación Española de Tenis (RFET) i president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo, va destacar, fent un símil tenístic, que «Reus i Tarragona tenen una gran tradició de tennis. Aquest torneig és com un partit de dobles, on Tarragona i Reus juguen junts per guanyar un esdeveniment de primer nivell». Seguidament, el director esportiu de la Federació Espanyola de Tennis, Javier Soler, va remarcar la rellevància d’aquest campionat dins del calendari estatal, així com la implicació dels clubs i federacions per garantir-ne l’èxit.

Segons s’apunta des de la Real Federación Española de Tenis , han destacat que l’esdeveniment que tindrà lloc del 24 de maig a l’1 de juny es repartirà categories d’individuals i dobles entre les dues seus. El CT Reus Tennis Monterols rebrà les categories femenines i masculines d’individual i dobles de +30 a +50 i el CT Tarragona acollirà les categories femenines i masculines d’individual i dobles de +55 a +80 i també les masculines de +60 a +90.