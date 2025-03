Imatge de la darrera edició de Swim For ELA.Cedida

Més de 2.000 persones es mouran al voltant de la 4a Travessa solidària Swim For ELA el proper 10 de maig, entre nedadors, tripulants de les embarcacions de suport, organització, voluntaris i participants a la caminada solidària de reus a Cambrils. La travessa té per objectiu recaptar fons per a la investigació de l’Esclerosi Lateral Amiotròfic.

Enguany la cita ha superat les expectatives i en pocs dies ja s’hi havia inscrit més de 40 equips. A un mes i mig s’han tancat les inscripcions amb 60 equips de tot Espanya, que suposen 360 nedadors realitzant la travessa. Cal destacar que 3 d’ells són de Cambrils.

Ramon Vallverdú, president del Club Nàutic Cambrils, explicava com un dels objectius del CNCB és fomentar activitats solidàries que vagin lligades als seus principis. I demanava que els partits polítics mirin cap a aquesta direcció i destinin els seus recursos en accions tan necessàries. També remarcava que hi ha poques activitats nàutiques que moguin 60 embarcacions en un sol dia.

Jordi Cervera, secretari de l’associació Swim For ELA, agraïa la implicació de tots els clubs nàutics que han fet possible la xifra d’enguany, posant en valor la quantitat de 60 embarcacions.

Joana Bono, vocal de l’associació Swim For ELA, ha detallat les activitats que es realitzaran durant tot el matí a la zona esportiva del CNCB, a l’espera de l’arribada dels equips de nedadors i nedadores. Des de les 10 del matí hi haurà activitats nàutiques i d’oci per a tots els públics, com zumba, caiac, vermut, música o fideus rossos.

D’altra banda ha anunciat que el 23 d’abril s’estrenarà el documental Swim For ELA al cinema de Cambrils.

Siscu Morell, tresorer de l’associació Swim For ELA i malalt d’ELA, ha remarcat que li falten paraules per agrair el que li està donant el seu poble, sentint-se molt orgullós de ser cambrilenc.

Per la seva banda, Oliver Klein, alcalde de Cambrils, assegurava que des de l’Ajuntament seguiran donant suport a l’ELA i recordava com tot té un origen, una familia, que està aconseguint grans proeses amb el seu esforç i la implicació d’aquells que practiquen la solidaritat.

La presentació també ha servit per fer entrega d’un xec de 11.297€ a la unitat d’Histologia i Neurobiologia de la Universitat Rovira i Virgili. Han estat uns diners recaptats per diferents entitats en favor de l’ELA i que Merche Dalmau, presidenta de l’associació Swim For ELA ha fet entrega a la doctora Maria Àngel Lanuza i la doctora Maria Jiménez.

La 4a travessa solidària Swim For ELA s’iniciarà el dissabte 10 de maig a les vuit del matí a Calafat i està previst que els primers nedadors arribin cap a les tres de la tarda. Tot el recaptat amb la 4a travessa solidària Swim For ELA es destinarà a la investigació de l’ELA i a l’acompanyament de les persones afectades per la malaltia i les seves famílies.