Contacte, inclusivitat i màgia, els ingredients del quadbol

El Quidditch també es juga al món muggle. L’esport sorgit a les novel·les de la saga Harry Potter de JK Rowling va traspassar fronteres arreu del món i s’ha adaptat en un joc que combina elements del rugbi, del joc de matar i l’handbol. Fa anys que aquest esport ha deixat enrere les novel·les per reivindicar-se amb caràcter propi sota el nom de Quadbol i, aquest cap de setmana, ha reunit a mig miler de persones per participar en la Copa d’Europa.

«Aquesta copa d’Europa se celebra des del 2012. Cada any reuneix els millors equips de cada país inscrit al Comitè europeu. Des de fa uns anys, el torneig es divideix en dues divisions, separant les lligues segons el nivell dels equips participants i aquest cap de setmana a Salou ha sigut la Segona Divisió, la Primera Divisió aterrarà el pròxim cap de setmana», va destacar Daniel Price Croft, un dels organitzadors de la competició i president de l’Altafulla Quadball Association. Aquesta és la segona vegada consecutiva que l’esdeveniment europeu se celebra al Mediteranean Sports Hub-Futbol Salou i s’espera, si tot va bé, que sigui una cita habitual. Durant les finals d’ahir, la competició i el bon rotllo omplien els camps salouencs. Els equips competien amb ferocitat i els placatges eren habituals, però també l’estratègia i la intensitat dels qui miraven des de la distància.

«És un esport mixt i té uns valors molt bons. La inclusivitat s’ha portat com a bandera des de l’inici, el que ha convertit el quadbol com un refugi i una alternativa per a diferents tipus de persones», va destacar Marc Alcalà, coorganitzador i president de l’Associació de Quadbol de Catalunya. «L’esport sorgeix de l’amor pels llibres de Harry Potter, però crec que estem en un punt que ha anat més enllà. No reneguem dels inicis, però aquí hi ha gent que no coneix els llibres i li agrada jugar el quadbol. Aquest esport barreja rugbi i handbol, hi ha contacte i també molt de respecte. Les dinàmiques són molt bones i la igualtat està marcada per regla des del principi», va afegir.

El quadbol és popular a Alemanya i el Regne Unit, mentre que a Catalunya té més dificultats. «Ens falta la part del relleu de la gent jove que s’apunti per suplir aquells que jo no poden continuar», va apuntar Alcalà. En el quadbol regna el bon ambient, però la competitivitat no es deixa enrere i aquest cap de setmana serà el torn dels millors equips d’Europa per tancar un torneig que s’espera superar el miler de participants.