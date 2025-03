Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Núria Castán Barón, rider de l'equip internacional de Head Snowboards i de l'equip nacional de Freeride RFEDI-SpainSnow, ha acabat tercera de la final del Freeride World Tour celebrada aquest matí a Verbier i acaba així tercera del Freeride World Tour 2025. Castán ha completat una tècnica i ràpida línia en Bec des Rosses.

«Amb el tercer lloc d'avui, aquesta temporada he aconseguit 3 podis amb 3 tercers llocs. Avui he triat una línia més enfocada al freeride i amb molt de pendent. Teníem 3 starts amb l'opció d'anar a l'esquerra on és realment el gran Bec de Rosses i no m’ho he pensat dues vegades. Sempre hem competit només en el Petit Bec de Rosses a la dreta de tot. La veritat que impressiona el pendent i exposició que té amb tantes roques, però era una bona oportunitat poder baixar per aquí. En general crec que he fet un bon descens, un parell d'errors però amb un doble al final que crec que ha puntuat bé. Molt contenta de baixar per aquesta zona que és tan mítica i té tanta història del freeride i en aquest any que fa 30 anys que se celebra el Xtreme Verbier, així com pujar un altre graó més quedant tercera en la general i del món. Anirem a per més la pròxima temporada», afirma Castán.

Núria Castán ha sortit primera de les quatre riders que competien en la final d'avui. Gràcies a la seva baixada, ha aconseguit puntuar més que la francesa Ana Martínez i aconseguir així pujar un lloc en la classificació general. Els jutges li han atorgat 74 punts i a Ana Martínez 72 punts.

Gràcies a aquest resultat, Núria Castán finalitza la temporada en tercera posició del Freeride World Tour 2025 amb 25.595 punts, per darrere de Noémi Equy amb 42.000 punts i Michaela Davis-Meehan amb 35.600 punts. Ana Martínez acaba quarta amb 25.425 punts. La freerider catalana ha aconseguit tres tercers llocs aquesta temporada i aconsegueix així el seu objectiu de posicionar-se de nou en el top 3 mundial, després de quedar subcampiona del Freeride World Tour el 2024.