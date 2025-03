L’ITF M25 Ciutat de Tarragona reunirà el talent jove del tennis

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Club Tennis Tarragona ho té tot preparat per celebrar la segona edició de l’ITF M25 Ciutat de Tarragona. Aquest esdeveniment reunirà el jove talent internacional del món del tennis en una competició d’alt nivell que encetarà aquest diumenge i s’allargarà fins al 30 de març. El torneig forma part del circuit de la Federació Internacional de Tennis (ITF) i acollirà jugadors de més de 20 nacionalitats. A més, tindrà un incentiu econòmic perquè hi haurà una dotació de 30.000 euros en premis.

Aquesta serà la segona edició de l’esdeveniment en terres tarragonines. El president del Club Tennis Tarragona, Lluís Salas, va destacar que «aquest torneig és la culminació d’un treball constant per oferir als nostres jugadors i a la ciutat un esdeveniment de primer nivell». A més, va apuntar que «gràcies a l’esforç de tots els treballadors, podem oferir unes instal·lacions en condicions òptimes i un ambient perfecte perquè els jugadors i el públic gaudeixin d’un gran espectacle». L’ITF M25 Ciutat de Tarragona promet alt nivell a la terra batuda, perquè hi participaran tenistes professionals entre les posicions 200 i 400 del rànquing mundial de l’ATP.

El conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, va estar present a la presentació del torneig i va apuntar que «des de Tarragona Esports sempre estarem encantats de col·laborar i donar suport a esdeveniments com aquest. Els clubs i les federacions esportives són el veritable motor de l’esport de Tarragona». A més, va afegir que «ofereix als joves esportistes i a tota la ciutadania l’oportunitat de viure en directe l’esport de primer nivell».

D’altra banda, Óscar Mas, de la Federació Catalana de Tennis, va definir que aquesta competició «és essencial perquè els jugadors puguin créixer sense haver de viatjar constantment». Finalment, la representant territorial de l’Esport de la Generalitat a Tarragona, Estefania Serrano, va apuntar que «esdeveniments com aquest són clau per promocionar l’esport i reforçar el nostre territori com a referent en el món del tennis». El Club Tennis Tarragona estarà representat entre els participants en el torneig, un fet que servirà per donar experiència els joves jugadors tarragonins.

El calendari definit

La competició es disputarà en diverses fases: la fase prèvia tindrà lloc del 23 al 25 de març amb un quadre de 64 jugadors, mentre que la fase final, amb un quadre de 32 participants, es jugarà del 25 al 30 de març. La competició de dobles es desenvoluparà del 24 al 28 de març, amb la final programada per al divendres 28. Un dels principals atractius del torneig és l’accés gratuït.