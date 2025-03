El CV Sant Pere i Sant Pau femení, preparat per lluitar per l’ascens

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte hi haurà doble ració de voleibol al pavelló de Sant Pere i Sant Pau. El CV Sant Pere i Sant Pau s’acomiadarà de la Superlliga 1 amb la permanència sota el braç a les 17 h i, d’altra banda, l’equip femení sènior jugarà un duel clau en el camí a assolir l’ambiciós ascens a Primera Nacional.

El conjunt entrenat per Eduardo Sánchez tindran el millor ambient possible per disputar el seu duel contra el rival directe: el Volei Sant Just. Ara mateix, les cooperativistes són les segones classificades del grup Promoció de la màxima categoria catalana i estan igualades en punts contra les rivals de dissabte. En joc hi ha l’accés a la fase final catalana, un tràmit més que ha de passar en el camí de l’ascens a Primera Nacional.

Guanyar el Sant Just ara és evitar-lo de cara a la següent fase, així que és desfer-se del rival més poderós. En cas d’arribar a la final catalana i, després, guanyar aquella eliminatòria, el CV Sant Pere i Sant Pau es classificaria per a la Fase d’Ascens Nacional, en el qual hauria quedat primera d’un dels dos grups amb equips d’arreu d’Espanya. És un camí llarg i dur, però les rojillas són ambicioses.

«Aquest és el meu tercer any a les regnes de l’equip i veig l’equip molt capacitat», va destacar Eduardo Sánchez. El tècnic va afegir que «tenim un conjunt molt jove, la més gran té 27 anys i només 8 jugadores són de fitxa sènior, la resta que ens ajuden són juvenils i alguna júnior». Malgrat això, són jugadores experimentades en aquesta lluita «el que els anys anteriors ens ha preparat. Sabem que si donem el 100% podem guanyar a qualsevol, però no podem baixar d’aquest llistó i menys contra el Sant Just».

L’equip barceloní ja va superar per 3-0 en el duel d’anada a les cooperativistes. «És un dels equips més forts del grup, tenen jugadores que entrenen amb l’equip que tenen a Superlliga 2. A més, és un rival que normalment ens costa molt. Aquesta vegada arribem més preparades, tot i que vam jugar dimarts».

El de dissabte serà el segon duel de la setmana de las rojillas. Dimarts les tarragonines van sumar bones sensacions guanyant per 0-3 al Torredembarra en el derbi. Això sí, tot i el resultat no va ser fàcil: «El primer set el vam guanyar 41-43. En la meva vida ni com a jugador ni com a entrenador havíem disputat un set tan llarg. Va surar 45 minuts i les noies van fer un bon esforç».

Sang d’Stevovski

El femení del Sant Pere i Sant Pau destaca per tenir un equip compensat, però destaca la participació d’Anika i Veronika Stevovska, les filles de Vlado Stevovski, entrenador del primer equip masculí. Les dues jugadores juvenils, receptora i col·locadora, s’han guanyat el lloc al sènior i, de fet, juguen en tots dos equips.

Totes dues mostren signes clars del talent que ja va mostrar el seu pare com a jugador i s’han convertit en engranatges claus d’un equip que és ambiciós i que encara té molt per créixer.