El CV Sant Pere i Sant Pau certifica la permanència i serà equip de Superlliga 1 un any més

El CV Sant Pere i Sant Pau serà equip de Superlliga 1, la màxima categoria estatal, una temporada més. El conjunt de Vlado Stevovski va completar la permanència matemàtica el darrer cap de setmana malgrat caure derrotat per 3-0 contra el San Roque.

L’Arenal Emevé de Lugo va perdre per 0-3 el seu partit contra el Costa de Almería fet que deixa els gallecs a cinc punts dels tarragonins quan falta una jornada per disputar.

Els rojillos van aterrar al duel dissabte arrossegant una baixa clau com és la de Gerard Osorio. El màxim anotador cooperativista va sumar el segon partit absent per lesió i els tarragonins ho van patir. El primer set contra el San Roque es va decidir ràpid. Els locals van aconseguir un parcial de 18-8 letal. Tot i que els visitants van maquillar el resultat, els canaris es van emportar el primer punt per 25-18.

El segon set va ser més igualat, malgrat que la tendència inicial va ser la mateixa amb uns canaris amb un parcial de 4-1, els rojillos es van arribar a posar a un punt del set, però els canaris van remuntar per posar el 26-24 i el 2-0. Finalment, el San Roque va liquidar el partit amb un tercer set (25-17) que va significar el 3-0 final.

Gesta ‘rojilla’

El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau ha sigut l’exemple de resiliència i treball aquesta temporada. Els rojillos van començar la temporada amb patiment. Vlado Stevovski va veure com els fitxatges estrella, els cubans Denys González i Dayán Torres i el veneçolà Moisés Vásquez no podien arribar a Espanya per problemes burocràtics.

De fet, els tres jugadors, tot i que van ser fitxats a l’estiu, no van poder jugar fins a la quarta jornada de lliga. Així Stevovski va haver de preparar una pretemporada exprés per adaptar els jugadors a l’estil tarragoní. D’altra banda, les males notícies van continuar amb les lesions de jugadors clau com la d’Elio Carrodeguas i amb Pablo Rosales com a únic col·locador disponible.

Els rojillos van créixer jornada a jornada, transformant les bones sensacions en resultats i, finalment, a la desena jornada de lliga van sortir del descens per primera vegada per no tornar més. Va ser, curiosament, guanyant al pavelló de Sant Pere i Sant Pau per 3-1 contra el San Roque. Aquell mes de desembre va ser clau.

Els tarragonins van acabar l’any connectats i van ampliar el marge al descens amb la victòria a casa del Manacor, llavors el segon classificat, i el 3-2 contra el Cisneros Tenerife per començar el curs. Dissabte, el CV Sant Pere i Sant Pau tancarà la lliga dissabte a les 17 h contra el Soria.