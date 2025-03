Núria Castán vol repetir podi per assolir les finals del FWT

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Núria Castán es prepara per afrontar la darrera prova del Freeride World Tour (FWT) a la muntanya de Fieberbrunn, a Àustria. La rider d’Almoster disputarà la seva baixada entre aquest dissabte i el pròxim dijous, quan ho permetin les condicions meteorològiques. Aquesta serà l’última prova de la temporada regular, i també la darrera oportunitat de l’almosterenca de classificar-se de cara a la fase final de Verbier, a Suïssa, i, al mateix temps, per al primer Mundial que se celebrarà a Andorra el 2026.

Ara mateix, Castán és cinquena a la general i està a pocs punts de la quarta classificada, la primera de les posicions que disputaran les finals. Per tenir la possibilitat d’assaltar el títol, l’almosterenca haurà de repetir l’èxit de la darrera prova.

El darrer dissabte, Castán va assolir la tercera posició a Geòrgia després d’un ràpid i complet descens. L’almosterenca va destacar que «l’objectiu era fer una línia intel·ligent que em permetés arribar a meta sense caure i poder així pujar al podi. Així que estic molt contenta d’haver fet una línia completa i ràpida que m’ha permès pujar al podi de nou a Geòrgia». A més, va destacar que «Em permet acostar-me al tall per a la final de Verbier que és l’objectiu d’aquesta temporada. Ara em toca seguir i preparar-me per a la pròxima parada del FWT».

Castán va sortir en sisena posició i la puntuació de 69,33 la va posicionar en tercera posició. La francesa Noemí Equy va finalitzar primera amb 79 punts, seguida per l’australiana Michaela Davis-Meehan que ha aconseguit 70.33 punts. Amb aquest resultat, Castán puja de la sisena a la cinquena posició a la general, i augmenten les seves opcions d’aconseguir la plaça per a la final del FWT a Verbier, a la qual només accediran les quatre millors riders del circuit i que es classificaran també automàticament per al primer Mundial de Freeride a Andorra a principis de 2026.

L’almosterenca compta amb 16.075 punts, mentre la quarta classificada, Audrey Hebert té 16.640 punts. D’aquesta manera, repetir una actuació com la del darrer cap de setmana donaria a l’almosterenca la classificació a la fase final, sempre que la canadenca Audrey Hebert quedi per sota a la classificació a Àustria. Fins ara, Núria Castán ha participat en les quatre proves del circuit d’snowboarding del Freeride World Tour i és l’única atleta espanyola en participar. L’any passat, va assolir el subcampionat i enguany apunta a lluitar pel títol.

Per aconseguir-ho, haurà primer de superar la prova de Fieberbrunn, a Àustria. Castán ja coneix a la perfecció la prova austríaca. L’any passat, aquesta va ser la primera de la fase final i, llavors, l’almosterenca va assolir el bronze.