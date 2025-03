Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Ja estan obertes les inscripcions per a la 13a edició de la Cursa de les Dones de Reus que se celebrarà el diumenge 4 de maig de 2025. Aquesta cursa és l’activitat esportiva i solidària més multitudinària que es realitza a Reus. Amb sortida i arribada a la plaça de la Llibertat, farà un recorregut de 5 quilòmetres pels carrers més emblemàtics de la ciutat.

La cursa està limitada inicialment a 3.000 dorsals. Hi podran participar les noies i dones a partir dels 12 anys (nascudes el 2013). Les inscripcions es poden fer de forma online a través del web www.cursadonesreus.cat. El preu per persona és de 12€ i dona dret a la participació a la Cursa de les Dones, dorsal personalitzat (dintre dels terminis establerts), samarreta tècnica, avituallament a l’arribada de la cursa, sorteig d’obsequis, assegurança, cronometratge amb xip, premis per a les guanyadores i animació de la cursa.

En aquesta edició el benefici de la recaptació anirà destinat a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i al Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

El mateix 4 de maig s’organitzarà una cursa infantil amb 250 dorsals disponibles, prèvia a la cursa. Hi podran participar nens i nenes fins els 11 anys inclosos. Les inscripcions per aquesta cursa són gratuïtes, i opcionalment es podrà fer un donatiu adquirint la samarreta.

Dorsal 0

Com cada any, totes aquelles persones que tot i no córrer la cursa vulguin col·laborar econòmicament amb les causes que recolza, podran adquirir el dorsal 0 a través del web i augmentar-ne la recaptació.

L’organització fa una crida per a qui vulgui participar com a voluntari i col·laborar així amb la cursa.