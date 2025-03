Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

La permanència del CV Sant Pere i Sant Pau a la Superlliga 1 haurà d'esperar una setmana més. El conjunt de Vlado Stevovski va caure per 0-3 contra el Teruel en un duel al pavelló marcat per l'absència per lesió de l'oposat estrella Gerard Osorio.

Els cooperativistes van començar amb el peu esquerre caient per 21-25. Aquesta igualtat es va continuar en el segon fins al 22-25 final. El tercer, però, va estar més decidit des dels primers compassos amb un Teruel emportant-se el triomf amb un 19-25 que posava el 0-3. La següent setmana, si el Sant Pere i Sant Pau puntua o si l'Arenal Emevé perd, els rojillos completarien la permanència.