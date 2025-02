El Reus Ganxets es va acomiadar de la Copa de la Reina contra el Burgos a les semifinals (1-3)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Miró Ganxets Costa Daurada va acabar el seu viatge a la Copa de la Reina ahir a les semifinals. Les reusenques van caure amb honor contra la Universidad de Burgos en un duel d’encerts en la qual l’estrella ganxeta va viure el seu dia més gris. L’equip presidit per Joan Carles Virgili va perdre per 1-3 i tanca en tercera posició la seva participació en una Copa que coronarà avui a un nou equip campió.

Les ganxetes van arribar al duel d’ahir de la millor manera. El darrer dimecres, el conjunt reusenc va assolir el seu bitllet a les semifinals amb una venjança ideal contra el Son Cladera de Mallorca. Amb un 0-3, les reusenques es van desfer del rival que els va superar a l’Europe Cup una setmana abans. Les graderies del Palau d’Esports Catalunya van mostrar un millor ambient per presenciar les semifinals de la Copa de la Reina.

La primera en encetar el duel de colossos va ser Chi Ge. La jugadora xinesa del Reus Ganxets va encetar amb força emportar-se el primer set contra Annamaria Erdelyi. El partit no seria fàcil, i la jugadora del Burgos ho va demostrar responent amb l’1-1. Punt a punt, el partit es va alentir i la tàctica va premiar a la potència. Cada error era castigat, així que les dues jugadores avançaven a la defensiva esperant que la seva rival deixés un espai on atacar. D’aquesta manera, Erderlyi va enviar el primer partit al set de desempat. Ge va mantenir la calma, tot i les dues remuntades que va viure durant el partit. Malgrat no començar amb bon peu el darrer set, va aixecar el duel amb contundència per tancar l’11-6 final que posava l’1-0 al marcador en la general.

El segon duel va ser per a l’estrella de l’equip. La ucraïnesa Margaryta Pesotska va afrontar a Gabriela Feher en un partit que va ser tot un món diferent de l’anterior. Les dues jugadores van imposar la seva potència sobre la taula i cada punt es decidia amb velocitat. Pesotska va escombrar a la seva rival amb un 10-6 i va arribar al seu punt de partit en el segon set amb un bon marge de maniobra. Llavors, les pilotes no entraven i cada error de la ucraïnesa afectava visiblement la concentració de la ganxeta. D’aquesta manera, Feher va aixecar el segon set per posar l’11-12 que igualava el partit. Pesotska va assolir el 2-1, però, a poc a poc, Feher s’adaptava al seu ritme i es va acabar imposant per guanyar 2-3 el partit igualar la general.

Elvira Rad va enfrontar l’os més dur de rosegar. La ganxeta va jugar contra Maria Berzosa, la campiona de dobles femení i dobles mixtes que, de fet, ja va guanyar a Rad a la final. La reusenca es va emportar el primer set, però Berzosa no va tornar a fallar per posar l’1-2.

El darrer i definitiu duel, Pesotska va tornar a ser la representant ganxeta. Amb tot, va mostrar la seva versió més grisa per caure 0-3 i acabar el camí a la Copa de la Reina. Això sí les Reus Ganxetes van tancar la competició amb honor i la tercera posició a la butxaca.