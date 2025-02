El Bikepark obre les ales amb quatre escoles

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Quatre mesos després d’haver de marxar de Torredembarra, el Bikeparks Costa Daurada continua les seves funcions formant joves entusiastes en quatre escoles d’arreu del Camp de Tarragona. El club presidit per Àngel Batlle treballa a Perafort, Cambrils, Altafulla i Montbrió per mantenir viu el talent de BTT, BMX i biketrial al territori.

A l’octubre, el Bikepark va haver d’abandonar Torredembarra a causa de la construcció del nou CAP. Des de llavors, des del club han treballat dia i nit no deixar caure el projecte. «Hem aconseguit repartir els joves entre les diferents escoles que podem tenir al territori, però, tot i això, va ser complicat mantenir la base social de 200 alumnes que teníem a Torredembarra», va destacar Àngel Batlle.

A les escoles actuals disposen de terrenys reduïts a nivell d’espai i sense les capacitats que oferia el terreny on han treballat durant deu anys. Amb tot, el Bikepark ha trobat de nou el seu espai per créixer. «Cada setmana ve a Altafulla, Cambrils i Montbrió gent nova que es vol apuntar. A més, també estem començant a Falset», va apuntar. Tanmateix, des del club busquen un terreny de futur: «Un espai tancat, ben il·luminat per poder entrenar les tardes d’hivern i amb el material adequat com teníem abans, que comptava amb la màxima certificació per part de la Federació Catalana de Ciclisme, és costós. Ens permetria créixer encara més i poder ser seu de campionats de primer nivell, així treballem per aconseguir-ho», va afegir.

Una de les opcions és Tarragona. Des de l’Ajuntament apunten que és una bona opció, però de moment, la prioritat és complir el projectes del pressupost municipal. De moment, el Bikeparks continua formant talent en quatre escoles d’on ja han sortit campions de Catalunya.