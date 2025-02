El CV SPiSP pot assolir la permanència aquest dissabte

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El CV Sant Pere i Sant Pau podria complir el somni de la permanència aquest mateix dissabte. El conjunt de Vlado Stevovski ha treballat durant tota la temporada per assolir aquest objectiu, i quina millor manera de celebrar-ho que davant la seva afició aquest dissabte a les 20.30 hores. Amb tot, els rojillos només han de complir un pas més: guanyar el Teruel i que l’Arenal Emevé perdi a la pista del líder.

Els cooperativistes fa setmanes que tenen a la seva mà la permanència de forma virtual. Queden tres jornades per acabar la Superlliga 1 i els de Vlado Stevovski es troben a quatre punts del conjunt gallec. La via més ràpida per certificar l’èxit de quedar-se un any més a l’elit del voleibol estatal pot arribar aquest mateix dissabte. Amb una victòria contra el Teruel els tarragonins tindrien prou, siguin tres punts nets amb un 3-0 o 3-2, o assolint només dos amb un agònic 3-2. Si qualsevol d’aquests tres marcadors brillés a l’electrònic del Pavelló de Sant Pere i Sant Pau, els rojillos podrien celebrar l’èxit amb la seva afició. Amb tot, es necessita que l’Arenal Emevé caigui el seu partit, però seria tota una sorpresa que els gallecs assaltessin la pista del líder, el CV Guaguas, un pavelló que només ha vençut un equip visitant en tota la temporada.

Tant l’Arenal Emevé com el CV Sant Pere i Sant Pau tindran un avantatge inusual contra els seus rivals. Avui, el Guaguas i el Teruel s’enfronten entre ells en una jornada avançada, així que els dos equips arribaran amb menys dies de descans als seus duels de dissabte. El més damnificat serà, precisament, el rival del Sant Pere i Sant Pau, el Teruel, perquè haurà de viatjar a las Palmas de Gran Canaria i després cap a Tarragona en tres dies.

Pendents d’Osorio

El CV Sant Pere i Sant Pau està pendent del seu jugador més anotador. Gerard Osorio no ha pogut completar tots els seus entrenaments aquesta setmana a causa d’unes molèsties. Amb tot, des del conjunt rojillo s’espera que l’oposat arribi en el seu millor rendiment per un partit que és clau.

Malgrat que el duel s’emplaça amb dies de Carnaval, des de l’entitat volen que el pavelló estigui ple de gom a gom per animar al seu equip en un partit que podria esdevenir en tota una festa. Els rojillos jugaran sabent el resultat dels seus rivals i, tot i que l’Emevé esgarrapi un punt de les Illes Canàries, una victòria per 3-0 o 3-1 completaria igualment la gesta.

En el duel de la primera volta, el matx va estar força igualat, però es va decantar pel Teruel per 3-1. Els rojillos, però, estan força confiats de poder repetir aquest resultat, però a favor, completant així una permanència merescuda.