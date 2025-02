El Club Ciclista Camp Clar enceta amb il·lusió la Copa Espanya

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Team MP Group Club Ciclista Camp Clar enceta oficialment la temporada aquest cap de setmana en la primera de les onze proves de la Copa Espanya a Don Benito. L’entitat tarragonina afronta aquest any amb il·lusió, en tant que compleix el 25è aniversari com a equip i els 40 com a club.

«Arranquem la temporada amb molta il·lusió, però també tocant de peus a terra, perquè presentem un equip molt jove en el qual només tenim un ciclista elit i la resta són juvenils de primer i segon any», va destacar Antonio Pineda, el director esportiu del club.

La plantilla formada per 17 corredors compta amb vuit que repeteixen de l’any passat i nou noves incorporacions que se sumen al projecte amb ambició i amb ganes de créixer en un club acostumat a potenciar nous talents.

«El curs passat vam assolir la tercera posició a la general i vam ser els millors de Catalunya i enguany volem repetir aquesta fita i, si pot ser, superar-la», va subratllar Pineda. Amb tot, els tarragonins es presenten ben preparats per a la cita de diumenge a Extremadura perquè «arribem a la prova després de guanyar les quatre curses de preparació a Catalunya», va afegir Pineda.

El Club Ciclista Camp Clar té preparada una temporada plena a vessar d’esdeveniments. «Tenim un equip molt complet i capaç per rotar entre les diferents competicions. Els set seleccionats per començar la Copa Espanya rotaran perquè tots hi puguin participar en algun moment», va apuntar el director esportiu.

Pel que fa al circuit de diumenge, Pineda destaca que «és el més fàcil de la temporada, perquè només consta d’un port de muntanya d’un quilòmetre, així que estem preparats». A banda de la Copa Espanya, el club competirà a diferents voltes, com la de Castella i Lleó, a més de proves clàssiques d’un dia.