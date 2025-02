Tarragona es consolida serà l'epicentre del tenis taula estatal aquest 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant deu dies, des d'aquest divendres 21 de febrer i fins al 2 de març, Tarragona es convertirà, per segon any consecutiu, en el punt de referència del tenis taula estatal acollint el Campionat d'Espanya Absolut, les Copes del Rei i de la Reina i el Torneig Estatal. Més de 1.000 palistes d'arreu d'Espanya es donaran cita en aquests esdeveniments organitzats per la Real Federació Espanyola de Tenis de Mesa (RFETM) i que representen una de les majors trobades esportives del calendari federatiu.

«Després de l’èxit de l’any passat en la primera edició, Tarragona i el seu Palau d’Esports Catalunya tornaran a ser l’escenari del millor tenis taula estatal durant deu dies consecutius», ha destacat el conseller d’Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, en el transcurs de la presentació dels campionats que s’ha celebrat aquest dimarts. Soler ha recordat que aquests esdeveniments «reuniran més d’un miler d’esportistes» i que, de fet, «s’espera atreure més de 3.000 visites a la ciutat». «Es torna a demostrar la capitalitat esportiva de Tarragona, cada vegada acollim més esdeveniments de primer ordre i, un cop venen a la ciutat, repeteixen», ha subratllat Soler.

Per la seva banda, el director d'esdeveniments de la RFETM, Daniel Valero Tuinenburg, ha avançat que estan treballant en «una experiència innovadora que convertirà el tenis taula en un veritable espectacle. Volem atreure nous fans, fer l'esport més cridaner i oferir una competició que es visqui amb emoció dins i fora de la taula».

El Torneig Estatal serà l'encarregat d'inaugurar aquests deu dies d'intensa competició. Es disputarà en dos períodes: del 21 al 23 de febrer i del 28 de febrer al 2 de març, congregant a jugadors de totes les edats i categories, des de benjamins fins a veterans, incloent-hi també proves per a persones amb discapacitat. Aquesta competició recull el testimoni d'un llarg historial d'esdeveniments estatals celebrats a Tarragona, després d'haver albergat el Campionat d'Espanya els anys 1979, 1994 i 2019.

Entre els dies 23 i 26 de febrer, el focus se centrarà en el Campionat d'Espanya Absolut, on es disputaran les modalitats d'individual, dobles i dobles mixtos. És una de les cites esportives més esperades, ja que en ella es donaran cita els millors jugadors del país per a lluitar pel títol estatal.

I els dies 26, 27 i 28 de febrer, el Palau d’Esports Catalunya serà l'escenari de la Copa del Rei i de la Copa de la Reina - Iberdrola. Aquestes competicions, en les quals participen els millors equips estatals en categoria masculina i femenina, són les més prestigioses del tenis taula espanyol i compten amb una gran tradició en el panorama esportiu estatal.

Màximes estrelles

Aquests esdeveniments de categoria absoluta comptaran amb les màximes estrelles del tenis de taula espanyol, com són els campions d'Europa Álvaro Robles i María Xiao. També tindran una gran repercussió a escala estatal, amb l'emissió de les finals pels canals d'RTVE, els quals oferiran més d'onze hores de tenis taula en directe.

Amb més de 1.000 esportistes inscrits i un programa que preveu centenars de partits, la ciutat de Tarragona es prepara per a convertir-se en l'epicentre del tenis taula espanyol durant més d'una setmana, consolidant-se com una de les seus més importants del tenis taula estatal.