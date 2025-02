L’Ibersol CBT cau a la pista del Santfeliuenc (103-75)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Derrota clara i dura de l’Ibersol CBT a la pista del Santfeliuenc, rival directe dels del Serrallo a la part baixa de la classificació de la Segona FEB. Els de Toni Larramona han fet un molt mal partit defensiu davant un equip local que ha combinat encert des de la llarga distància (12/22 des dels 6,75) amb les grans facilitats que han trobat per penetrar fins a cistella i sumar bàsquets fàcils.

Sense encert des dels tres punts (6/31), els tarragonins han anat perdent el pols del partit, que ha quedat ja molt decantat al tercer quart per acabar jugant uns últims 10 minuts de tràmit.

El partit l’obria un 2+1 d’Enrique Medina, que feia valdre la seva alçada a la pintura. Aturar el pivot veneçolà de 2,19 estava marcat en vermell al pla de partit dels tarragonins, i les segones faltes de David Kristensen i Luís Garcia en els primers minuts es convertien hàndicaps addicionals.

El Santfeliuenc portava la iniciativa al marcador fins que Boe Nguidjol posava els tarragonins per davant després de tres tirs lliures: 10-12 al minut 6. Una inflexió a la que AJ Plitzuweit donava continuïtat amb un triple que provocava el primer temps mort del tècnic local, Gregor Fucka. Reacció immediata que capgirava el resultat fins al 19-18 amb el que es tancava el primer quart.

El Santfeliuenc estirava el seu domini durant els primers minuts de segon període: 26-20 al minut 2. Luís Garcia, el més actiu en atac durant aquests compassos, cometia la tercera falta i Toni Larramona l’havia de protegir amb el canvi. Amb una màxima de 7 punts (31-24), apareixia Ousmane Ndour per castigar la poca mobilitat de Medina, que feia mal amb la seva intimidació a prop de cistella.

Un triple de Mena exercia de tallafocs en uns minuts en què els locals amenaçaven en obrir forat (36-31, minut 7). Amb Expósito liderant el Santfeliuenc i un CBT molt tou en defensa, el trencament arribava dos minuts després amb un parcial de 10-3 que estirava l’avantatge fins als 12 punts: 46-34. Un 2+1 de Joan Pardina ho frenava, però els locals tornaven a anotar a l’última possessió de la primera part per deixar un preocupant 48-37 al descans.

La remuntada havia de passar necessàriament per la defensa, però els primers minuts de la segona part era un mal presagi, amb un 8-0 que eixamplava la via d’aigua fins al 56-37. Els de Toni Larramona suspenien també en l’altra assignatura pendent imprescindible per capgirar la situació, el tir de tres punts.

Amb els tarragonins tocats, David Kristensen es posava l’equip sobre les espatlles amb vuit punts consecutius, tots dins la pintura. Insuficient per escurçar distàncies davant d’un equip local que seguia a la seva: 68-47 al minut 7, la màxima fins a aquell moment. Un forat que ja semblava insalvable i que es mantenia fins al final del tercer quart (73-52).

L’últim període ha estat un passeig per als del Baix Llobregat, que amb dos triples inicials deixaven el partit vist per a sentència (79-54 al minut 2). A partir d’aquí, el Santfeliuenc ha seguit jugant a plaer trobant el camí a cistella amb massa facilitat, una de les grans mancances d’un CBT sense capacitat de resposta. Els darrers minuts han estat un tràmit fins al 103-75 final.