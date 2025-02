El pavelló del CV Sant Pere i Sant Pau serà clau per assolir l’objectiu de la permanència

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El CV Sant Pere i Sant Pau afronta el tram final de la temporada amb l’anhelat objectiu de la permanència a la Superlliga 1. Després de la meritòria victòria contra el CV Palma el darrer cap de setmana, els de Vlado Stevovski mantenen quatre punts d’avantatge respecte al descens quan només hi ha dotze en joc. Els cooperativistes depenen d’ells mateixos per assolir una permanència que s’aconseguirà al pavelló del barri, perquè tres dels darrers quatre partits es jugaran a casa.

El tècnic rojillo Vlado Stevovski no va tenir un camí fàcil aquesta temporada. Els cooperativistes van arrencar la temporada sense els reforços claus com Denys González, Dayán Torres i Moisés Vásquez i, quan van arribar, van requerir una pretemporada particular durant el curs. Amb tot, el treball i la constància del conjunt del barri de Sant Pere i Sant Pau ha col·locat l’equip en una bona posició per assolir l’objectiu i, fins i tot, somiar amb més.

Amb 17 punts, el CV Sant Pere i Sant Pau està el limbe entre el play-off i el descens, perquè només hi ha quatre punts de distància entre els dos objectius. El darrer dissabte van fer un pas de gegant en el primer: «Per a nosaltres era una final, mentre que el Palma jugava sense pressió i això va fer que el partit es compliqués una mica. Els jugadors van saber reaccionar en els punts clau per emportar-nos el partit», va destacar el tècnic cooperativista.

Després de quatre derrotes consecutives, els rojillos van retrobar-se amb la victòria amb un premi afegit, perquè tant Moisés Vásquez com Dayán Torres van entrar en el set ideal de la jornada. «És una bona recompensa per als jugadors, però també el resultat del pas endavant en el joc de l’equip», va destacar Stevovski.

Després d’aquest triomf, el Sant Pere i Sant Pau té per davant jugar contra el Leleman de València, el Pamesa Teruel, i el Soria a casa i una darrera visita contra el San Roque. D’altra banda, l’Arenal Emevé, equip que marca el descens, jugarà tres partits fora de casa contra rivals de la part alta de la classificació i només un en el seu pavelló. Amb quatre punts d’avantatge, el Sant Pere i Sant Pau només necessita sumar davant els seus per assolir l’objectiu, o que l’Emevé falli.

Espineta clavada amb l’Emevé

Si Vlado Stevovski té una espineta clavada és no poder haver superat l’Emevé en cap dels dos enfrontaments directes aquesta temporada. «En la seva pista ho vam tenir a prop, però vaig marxar satisfet per rascar un punt amb el 3-2 perquè el conjunt gallec a casa és un equip totalment diferent.

Fins i tot els de la part de dalt han hagut de suar per emportar-se les victòries», va destacar Stevovski. El tècnic macedoni va apuntar que «sí que penso en el partit de la primera volta. Llavors, l’equip arribava amb poc rodatge perquè no feia tant que els fitxatges havien aterrat i se’ns va escapar per detalls per 2-3. Estic segur que si el juguem ara seria un 3-0».

Estar a quatre punts de la part baixa i el play-off fa somiar amb poder allargar la competició accedint a la següent fase. Amb tot, Stevovski va ser clar i va apuntar que «Si pensem en un hipotètic play-off ens enganyarem. És veritat que ara mateix no descarto res, però el que importa és el partit del següent cap de setmana contra el Leleman i certificar la permanència. Després ja veurem».

Dissabte, els cooperativistes tornen al pavelló per jugar contra un dels candidats al títol, el Lelelman en el que serà en el darrer duel abans d’aturar la lliga la pròxima setmana perquè els quatre millors equips de la lliga disputaran la Copa del Rei.