Uns 2.300 atletes correran la Mitja Marató de Cambrils el diumenge 2 de març

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Grup Oliva Motor Mitja Marató de Cambrils ha batut el record de tota la seva història amb 2.000 persones inscrites, quan encara queden dues setmanes i mitja per la cursa. Davant d’aquest èxit, l’organització ja està treballant per augmentar les places amb 300 dorsals més i superar les xifres de les 15 edicions anteriors.

El regidor d’Esports, Aleix Rom; el director de Running Solutions, Juanan Fernández, i la directora comercial de Mini del Grup Oliva Motor, Sara Lluís, han presentat la 16a edició d’aquest esdeveniment ja molt consolidat a calendari esportiu del municipi.

El regidor d’Esports ha posat en valor els atractius del circuit de la Mitja Marató de Cambrils, que en bona part discorre vora el mar, i ha afirmat que és un esdeveniment de referència que contribueix a reforçar la marca Cambrils com a destinació esportiva i desestacionalitzar la temporada turística.

Per la seva banda, Juanan Fernández ha explicat que la Mitja de Cambrils és la que té més participació de la província i se situa dins del top 5 català, després de Barcelona i Granollers. El director de Running Solutions també ha afirmat que ha crescut la participació femenina, amb un 30% de dones inscrites, per sobre de la mitjana d’aquest tipus de curses.

Pel que fa al perfil de les persones inscrites, un 63% són de la província de Tarragona i un 37% de fora. Concretament, el 18% són de Barcelona i el 7% de Lleida i la resta es reparteix entre procedències com Saragossa, Osca, Madrid, València o el País Basc, entre altres. Jaume Leiva, Jes Bonet i Òscar Ramírez són alguns dels noms més destacats d’enguany.

Per acabar, Sara Lluís ha recordat que ja és el 9è any que donen suport a l’esdeveniment, ha destacat el compromís de Grup Oliva Motor per la sostenibilitat i l’esport i ha anunciat que Mini serà el cotxe que s’utilitzarà enguany, perquè així ho van votar les persones inscrites en la darrera edició, que van poder triar entre totes les marques del grup.

La cursa compta amb les modalitats de mitja marató (21,097km) i 10K (corrent o amb roller) i manté el canvi de circuit inaugurat l’any passat, que introdueix el pas per la remodelada Rambla Jaume I, de pujada i de baixada, i arriba fins poc més enllà de la Torre de l’Esquirol, millorant l’experiència de les persones participants, l’espai pel públic i la mobilitat del veïnat.

Les persones participants podran recollir els seus dorsals al Palau Municipal d’Esports el dissabte de 17 a 20h o bé el mateix diumenge abans de la prova, de 8h a 9:30h. A les 10h sortiran els rollers des de l’avinguda Països Catalans i a les 10:02 sortirà la Mitja i la 10k des de la plaça de l’Ajuntament. Les inscripcions, que inclouen una samarreta tècnica, encara estan obertes a través del web https://mitjadecambrils.com.

Com l’any passat, hi haurà un actuació musical a la sortida i tres punts d’animació: una batucada a la Rambla Jaume I, un dj al gir de després de la Torre de l’Esquirol i un altre al Nàutic. El mateix diumenge, a les 12:20h, també es farà la tradicional cursa infantil «Cambrils Corre», oberta per a tots els públics, que sortirà des de la plaça de l’Ajuntament. En aquest cas, la inscripció és gratuïta i es pot fer el mateix dia a la plaça.

Com en les darreres edicions, la Mitja aposta per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient i per això els vehicles utilitzats per l’organització són 100% elèctrics, se substitueixen les botelles de plàstic per gots de cartró reciclats, i les samarretes estan fabricades a València amb material reciclat.