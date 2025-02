Albert Ambel, preparat pels Jocs Mundials Special Olympics

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El reusenc Albert Ambel està preparat per afrontar el que és un somni fet realitat: els Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics que es disputaran del 7 al 16 de març a Turín. L’esportista del Club Alba de Reus participarà en una de les seves passions des de sempre: esquiant en la modalitat d’eslàlom gegant.

Ambel és un dels tres únics representants catalans que formaran part de la delegació espanyola en aquesta aventura als Alps italians. En aquest esdeveniment mundial, participaran amb les seves respectives delegacions, 102 països, 1.500 atletes i 2.000 voluntaris.

Ambel i l’esquí han estat lligats des dels 7 anys. Joan Llena expresident d’Esquí Club Andorra, va ser llavors el seu entrenador i el va ensenyar en l’esquí un camí per on brillar i expressar-se. Poc a poc, amb motivació, esforç i molta feina del dia a dia va adquirir prou nivell i es va incorporar a la Federació Acell, on Angela Ginga va ser la seva entrenadora principal i qui li va ensenyar el camí de la competició. Ara, Ambel pertany al Club Esportiu Alba de Reus, on a més de l’esquí, també va iniciar una segona passió en la natació amb les seves entrenadores Laia Domingo, Laia Mestre, Marta Pujol i Goretti Jové.

En aquests anys d’aprenentatge i creixement, Albert Ambel ha gaudit de les seves passions de l’esport acumulant guardons. Va obtenir dos ors i dues plates en la modalitat d’eslàlom gegant en els campionats de Catalunya. Pel que fa a la natació, també va participar amb èxit amb la seva especialitat: els 50 m d’esquena en la qual ha obtingut la medalla d’or en els darrers tres campionats de Catalunya de forma consecutiva. Tots aquests mèrits l’han portat a ser seleccionat per complir un somni: gaudir i competir als Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics del 7 al 16 de març.