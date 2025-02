De Tarragona al desert de l’Atacama per la salut mental

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Jesús Gellida recorrerà l’àrid desert de l’Atacama, a Xile, per la salut mental. El corredor tarragoní participarà en l’ultratrail Atacama Crossing en col·laboració amb el nou projecte Esport i Salut Mental Tarragona 2025 de l’Ajuntament de Tarragona. Gellida té el dur repte d’afrontar el desert més sec del món i realitzarà un total de 250 km en autosuficiència en 6 etapes que tindran lloc entre el 30 de març i el 5 d’abril.

L’objectiu global del repte és conscienciar sobre l’esport i la salut mental, contribuint a una causa social a través de la ciutadania, entitats o empreses que es vulguin sumar. Actualment formen part del projecte la Fundació Onada, la Muntanyeta, l’Associació Aurora, La Muralla i el projecte Ocell de Foc, per desenvolupar una campanya de conscienciació al llarg de 2025.

La primera acció en el marc d’Esport i Salut Mental Tarragona 2025 és el repte del corredor de fons i divulgador sobre el desenvolupament sostenible tarragoní. Gellida va destacar ahir que «l’Atacama Crossing és una de les curses més dures del món i s’ha de tenir la preparació, l’esforç, l’obstinació per la superació i l’ànim de la motivació necessaris per poder completar-la».

Marisa Jiménez, gerent de la Fundació Onada, en representació de la resta d’entitats de suport a la salut mental impulsores del projecte va subratllar que aquesta iniciativa «posa en valor la importància de l’activitat física en el benestar emocional i es decideix ampliar l’abast del projecte, implicant més entitats i donant-li visibilitat al llarg de tot l’any. Així es crea Esport i Salut Mental Tarragona 2025, un projecte que busca sensibilitzar i promoure accions concretes per millorar la salut mental a través de l’esport».

El conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, va destacar que «està més que demostrat que la pràctica de l’esport contribueix a augmentar el benestar físic, però també l’emocional i el social». A més, va afegir que «projectes com aquests cobren tanta importància, perquè contribueixen decididament a sensibilitzar la ciutadania i promoure accions per millorar la salut mental a través de l’esport. Des de Tarragona Esports animem a tota la ciutadania, entitats i organitzacions a sumar-se».

El repte de l’Atacama

La prova que afrontarà Jesús Gellida, l’Atacama Crossing, és un repte exigent que s’ha de recórrer a peu i per etapes. Cada corredor la intenta superar amb un ritme lliure i en autosuficiència. És una competició mítica per la seva duresa i exigència per les condicions de l’entorn natural extrem.

Cada competidor ha de portar la seva pròpia motxilla amb el seu aliment, sac de dormir i altres materials obligatoris. La prova travessa un desert com el d’Atacama, àrid i pedregós, en el que els participants hauran de passar les nits acampant en tendes compartides. La temperatura pot ascendir durant el dia més de 35 graus, mentre que a la nit pot descendir, fins i tot, per sota dels 0 graus.