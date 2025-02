El CE Vendrell goleja el Reus B i conquereix la Copa Princesa (7-2)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club d’Esports Vendrell es va proclamar campió ahir de la Copa de la Princesa 2025. Els de Toni Porta van sumar el que és el seu tercer títol de la copa de plata amb tota una festa de gols contra el Reus Deportiu Virginias B (7-2).

Vendrell tenia ganes de tornar a vibrar amb l’hoquei. Era una realitat que el municipi esperava amb cert nerviosisme i il·lusió aquesta competició que reunia els quatre millors equips de l’OK Plata. El CE Vendrell va assolir el seu bitllet a la final després de superar a la tanda de penals al Shum Frit Ravich, qui era el favorit per emportar-se el trofeu.

El líder imbatut de l’OK Plata va caure en una tanda de penals que només va aconseguir marcar el capità Lluis Ferrer. D’altra banda, el Reus B va assolir el seu passi a la final el darrer dissabte superant per 1-0 al Cerdanyola.

La final, però, només va tenir color vendrellenc. La primera meitat, però, va estar plena de disputa. El conjunt local només va poder avançar-se en el marcador a través de la bola directa quan Pol Martínez va veure una targeta blava. Jordi Ferrer no va fallar i va posar l’1-0, un resultat que es va mantenir al descans.

A la represa, el partit es va trencar per complet. Gerard Montserrat i Gabriel Villares van marcar dos gols consecutius a l’entrada del segon període, establint un 3-0 marejant per als locals. Aquest resultat es va mantenir fins al darrer tram del partit, quan Roger Fargas va retallar distàncies amb un 3-1 esperançador.

Amb tot, aquestes es van esmicolar viat quan el Vendrell va posar el dit a la ferida. En qüestió de tres minuts, el capità Lluis Ferrer va marcar un hat-trick que posava el 6-1 contra un Reus ja vençut. Fargas va marcar el seu doblet per maquillar el resultat, però Magí Prats, a escassos segons per al final, va acabar de culminar la golejada local per posar el 7-2 i fer embogir el pavelló Quim Tomàs.