El derbi es va quedar al Joan Ortoll. El Parlem CP Calafell va imposar la seva llei per emportar-se el triomf amb un 3-0 en el derbi contra el Reus Deportiu Virginias amb poc fons d’armari a la banqueta. Els verds van ser més efectius aprofitant els errors d’un conjunt roig-i-negre que amb l’absència dels joves del B i Maxi Oruste havien de fer un esforç extra.

Al Joan Ortoll hi havia ambient de derbi. Les grades rugien des del primer minut per disputar un partit gens crucial pel que fa a la classificació, però amb la tensió i la intensitat d’una gran rivalitat. D’aquesta manera, el partit no va necessitar ni escalfament ni minuts d’adaptació, perquè des del primer moment els dos equips van sortir amb el ganivet entre les dents.

En les primeres de canvi, Carles Domènech va pispar una pilota per posar a prova Càndid Ballart i, poc després, era Marc Julià qui va fer actuar a Gerard Camps. Els dos porters van tenir el seu moment per brillar durant tota la primera meitat.

El partit es va convertir en un duel de transicions constant. Literalment, les jugades fluïen entre grans aturades dels dos porters. L’intercanvi de cops sense gairebé treva va acabar resolent-se quan una de les dues muralles es va esquerdar.

Una gran aturada de Gerard Camps es va convertir en una assistència per a una transició letal. Sergi Folguera i Jero Garcia van associar-se per superar a Càndid Ballart en un contraatac de manual que va posar l’1-0 tot just abans del descans.

La diferència podria haver sigut major, amb una doble ocasió de Jero Garcia, però Ballart va estar atent per mantenir viu al conjunt roig-i-negre.

A la represa, Martí Casas va poder igualar l’encontre en un mà a mà contra Gerard Camps, però va ser el porter local qui va guanyar la partida malgrat les maniobres de l’atacant roig-i-negre.

Amb el pas dels minuts, el duel es va començar a escalfar i els cops van començar a ser més contundents. Ballart va aturar una primera falta directa de Domènech provocada per una topada de Ferran Giménez, però no va poder aturar el penal posterior. Una topada entre Jepi Selva i Marc Julià va ser castigada amb una pena màxima que Sergio Miras va executar per posar el 2-0 a l’electrònic.

Del 2-1 al 3-0

El Calafell va aguantar el resultat sense gaires exigències fins que es va entrar en la recta final. Una agafada sobre Julià va acabar en falta directa. Martí Casas va poder retallar distàncies, però va errar la bola aturada esmicolant de cop les esperances de remuntada del conjunt visitant. De fet, del 2-1 el duel va anar al 3-0 quan Jero García va pispar una pilota per rematar el duel superant Ballart en el mà a mà.

En la desesperació de la derrota, el duel es va acabar d’escalfar primer amb una pica baralla a la banqueta, després d’un cop que va rebre Martí Casas, i després sobre la pista amb una targeta blava que va veure Marc Julià. D’aquesta manera, el derbi vibrant es va quedar a casa amb una victòria que puja al Calafell a la quarta posició.