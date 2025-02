Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça té una nova perla a la porteria. Albert Quesada es va coronar ahir com a campió de la Mincopa d’Espanya d’handbol a Lanzarote amb el juvenil del Barça després de superar el BM Granollers a la final per 27-38.

El porter de Castellvell del Camp va ser el jugador més destacat de la final. De fet, va ser seleccionat per la Real Federació Espanyola d’Handbol com l’MVP, el jugador més valuós del partit aguantant l’equip en diferents trams del duel.

Quesada es va establir com tot un mur que va permetre que el conjunt blaugrana ampliés distància en el marcador en una final igualada fins que el de Castellvell del Camp va marcar la diferència en defensa. D’aquesta manera, tot i trobar-se un Granollers més agressiu en la fase ofensiva, no va poder mantenir el ritme anotador d’un Barça Juvenil que, a poc a poc, convertia el seu favoritisme per a assolir el títol en una realitat inevitable per al conjunt català.

El jove de 16 anys no s’atura després de participar en la Minicopa d’Espanya a Lanzarote. Tot just després d’acabar la competició, Quesada viatjarà cap a Granada per participar en uns entrenaments amb la selecció espanyola en el Centre d’Alt Rendiment de Sierra Nevada.

El de Castellvell del Camp estarà concentrat fins al 17 de febrer amb la resta de possibles seleccionats dels Hispanos Promesas que opten a entrar a la llista dels Jocs Mediterranis que se celebraran a Tunísia a l’abril. Aquesta no és la primera vegada que des de la selecció s’han fixat en el jove talent i espera poder ser seleccionat de cara al campionat europeu.

D’altra banda, Albert Quesada també té en el seu calendari la participació a l’EHF Youth Club Competition, la Champions League que enfronta amb els millors equips sub-18. El Barça serà l’amfitrió d’una de les fases classificatòries els dies 16 i 17 d’abril.

Així que el de Castellvell del Camp s’haurà d’enfrontar al Paris Saint-Germain el HBC Nantes i l’Sporting CP de Portugal en un format de final four per obtenir un únic bitllet per a la fase final de la Champions que tindrà lloc a Colònia, en paral·lel a la fase final de la Champions League Absoluta al juny.