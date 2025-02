L’Ibersol CBT guanya el primer partit de l’era Larramona davant del Maderas Sorli Benicarló (83-79)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha pogut aconseguir la primera victòria des que Toni Larramona es va fer càrrec de l’equip durant el parèntesi de Nadal davant del Maderas Sorli Benicarló. El triomf s’ha cimentat en uns grans nivells d’intensitat i fe en la victòria que han marcat un punt d’inflexió des dels primers minuts. El domini del rebot i de les pilotes dividides i l’actitud defensiva han estat els reflexos d’aquest plus d’energia que ha donat un equip que, a més, ha estat efectiu de cara a cistella.

En una victòria que ha estat coral, un excels Josep Fermí Cera, amb 27 punts, ha liderat l’atac blau, ben secundat per David Fernández (12 punts i termòmetre de la competitivitat de l’equip), Álvaro Mena (4/5 des del triple), Boe Nguidjol (13 punts i 7 rebots en la seva reaparició després d’un mes i mig fora de les pistes) i Joan Pardina (11 rebots i una gran feina de lideratge).

El partit començava amb un ritme d’anotació desbocat. El marcador l’obria amb un triple Boe Nguidjol, i Josep Fermí Cera repetia des dels 6,75 per als del Serrallo, però la resposta la donava Palazuelos, que amb 6 punts sense error igualava el partit. Uns segons més tard, Ruesga, amb un triple, posava per davant el Benicarló (7-9 al minut 3).

Els tarragonins no afluixaven i recuperaven la iniciativa després d’un 2+1 de David Fernández (14-11 al minut 5). La tenacitat del capità, anotant dins la pintura en situacions atípiques per a les seves característiques, liderava els bioritmes dels locals. Mena, clau des de la segona unitat, connectava dos triples per ampliar l’avantatge al 22-17 que llançava els tarragonins fins al 32-25 amb el que es tancava el primer quart després d’un tir de Josep Fermí Cera al límit del temps.

El base de La Ràpita seguia amb el seu recital a començaments del segon quart: un nou triple i una safata seva, a més d’una nova penetració èpica de David Fernández, posaven als locals 10 punts amunt (39-29). La defensa blava funcionava i Boe Nguidjol repetia des del triple, aixecant el forat fins als 13 punts, que passaven a 15 després d’una nova penetració contra tots els elements del base de La Selva del Camp: 44-29 a 7 minuts per al descans.

Amb les emocions desfermades, el repte per als de Toni Larramona era controlar-les per evitar la previsible reacció dels castellonencs, que arribava després d’una falta en atac i una tècnica a la banqueta. Una penetració d’Haro rebaixava la renda als 10 punts (45-35), però Álvaro Mena, amb el seu tercer triple, i Luís Garcia, a la pintura, responien a un Benicarló que, no obstant, aconseguia marxar al descans per sota dels 10 punts: 50-41.

Els tarragonins obrien la segona part amb un 9-2 comandat per Josep Fermí Cera que tornava a aixecar el marge per sobre dels 15: 59-43 al minut 3, forçant el temps mort del Benicarló. Tornant del parèntesi, un triple del base rapitenc al límit de la possessió posava una màxima de 62-43, que ràpidament responia Lafuente també des de la llarga distància.

L’aler-pivot s’entonava i una solució seva al pal baix i un triple en transició tornaven a deixar clar que el partit no estava resolt: 64-53 i temps mort de Toni Larramona a 3 minuts i mig per al final del tercer quart.

Els castellonencs tornaven a baixar perillosament de la barrera psicològica dels 10 punts i es posaven a 6 a 2 minuts després d’un triple de Palazuelos. Dos accions al pal baix de Boe Nguidjol i David Kristensen donaven aire (68-58) però els castellonencs tornaven a la càrrega i aconseguien tancar el tercer període amb un 68-63 que deixava el partit molt obert.

El marcador es congelava a l’inici del quart definitiu fins que Josep Fermí Cera trobava el camí cap a cistella en una penetració ja al minut 3 i, en la jugada posterior, provocava una falta de tres tirs que el motor de l’atac del CBT transformava per posar el 73-64 a 6 minuts per al final del partit.

Encara quedava molta guerra: Palazuelos tornava a posar els seus a 6 amb un triple, però Mena li responia amb la mateixa moneda i, a la jugada següent, una recuperació defensiva habilitava un espectacular alley-hoop de David Fernàndez per a l’esmaixada de Boe Nguidjol per posar el 79-69 a menys de 4 minuts per al final.

La victòria semblava ja molt a prop, però Palazuelos discrepava i persistia des dels 6,75 posant el Benicarló a només 5 punts. Cera acudia al rescat per donar tranquil·litat des del tir lliure: 80-73 amb un minut i mig per davant, però els castellonencs es posaven un altre cop a 5 i, fins i tot, malbarataven una possessió per acostar-se encara més.

L’ensurt el neutralitzava la seguretat de Joan Pardina en el rebot i la serenitat de David Fernández des del tir lliure, que deixaven la victòria ja segellada amb 82-75 i 22 segons per al final. Renda suficient per tancar un partit trepidant amb el 83-79 final.