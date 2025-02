Les competicions esportives del 2024 a Tarragona generen un impacte de 9,7 MEUR

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Al llarg de l’any 2024, Tarragona va acollir un total de 56 esdeveniments esportius que van omplir tant les diferents instal·lacions esportives municipals com nombrosos indrets de l’espai públic. Les cites esportives van reunir, durant l’any passat, un total de 36.608 esportistes i 67.014 acompanyants (personal tècnic i organitzatiu; i familiars) que van generar una despesa que s’ha traduït en un impacte econòmic de 9.702.845 milions euros a la ciutat, sense comptar els costos generats pels espectadors de molts d’aquests esdeveniments. Entre altres indicadors, aquest impacte econòmic s’ha generat per les despeses fetes pels esportistes i els acompanyats pel que fa a l’allotjament, els àpats, el transport i l’oci durant la celebració de les cites esportives.

El conseller d’Esports i Turisme Esportiu, Mario Soler, va destacar que «són unes xifres espectaculars que evidencien la ferma aposta de l’Ajuntament pel foment de l’esport i el turisme esportiu». Entre les competicions celebrades a la ciutat van haver les cites amb l’esport base, així com amb esportistes d’alt nivell i les caminades populars i inclusives. Soler va destacar que «tots els equipaments de l’Anella Mediterrània i la resta d’instal·lacions municipals han estat l’escenari de múltiples esdeveniments que repetien o bé arribaven a la ciutat per primera vegada i, tots ells, han atret milers de persones en èpoques no especialment turístiques».

Des del consistori assenyalen que «aquest èxit assolit al llarg del 2024 és fruit, principalment, de la gestió directa o de la col·laboració estreta entre l’Ajuntament de Tarragona i entitats, clubs i federacions esportives que han generat aquests 56 esdeveniments». Entre les cites que han omplert el calendari esportiu de l’any 2024 destaquen les competicions que van arribar per primera vegada, com ara el Campionat de Catalunya de Tir amb Arc Indoor, els campionats d’Espanya de tenis taula, la Copa del Món de gimnàstica estètica, la Super Lliga Prop 3X3 Spain, el partit de rugbi de seleccions absolutes, la competició de powerchair football i el primer Trofeu Ciutat de Tarragona de gimnàstica rítmica, entre d’altres.

Al llarg de l’any passat la ciutat també va gaudir de grans esdeveniments que van tornar a escollir Tarragona com escenari, com la Lliga Catalana ACB, la Minicopa Endesa, el Campionat de patinatge artístic Open Stars Xou, el campionat de waterpolo formatiu Habawaba, el campionat de Catalunya infantil de natació i la segona edició del Torneig de Bàsquet femení Ciutat de Tarragona.

Des de l’Ajuntament apunten que la tendència a l’alça del nombre d’esdeveniments esportius a Tarragona continuarà aquest 2025. El calendari esportiu engegarà aquest amb la Caminada Popular d’Hivern Asperger-TEA i continuarà amb moltes altres cites que combinaran l’esport formatiu, competicions de primer nivell com els campionats d’Espanya de tenis taula i el Campionat d’Espanya Absolut d’atletisme; i els actes més tradicionals com la Peonada de Sant Tecla i la Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona.