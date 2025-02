L’Ajuntament de Tarragona rep els campions d’Espanya de pàdel

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde Rubén Viñuales va rebre ahir a l'Ajuntament de Tarragona els quatre tarragonins que van guanyar el Campionat d'Espanya per Seleccions Autonòmiques 2024. Anna Ortiz, Alba Gallardo i Ainara Pozuelo, en l'equip femení; i Anton Sans en el masculí, van assolir una cita que no es repetia des del 2007.

Viñuales va destacar als campions que «les persones com vosaltres porteu Tarragona per bandera i us convertiu en els millors ambaixadors de la ciutat».