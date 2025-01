De la A a la Z, els noms propis de l’esport tarragoní del 2025

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’un 2024 ple d’èxits esportius, els esportistes de la demarcació de Tarragona afronten el 2025 amb l’objectiu de repetir gestes i sumar nous campionats, trofeus i medalles en els seus historials. Avui, l’any s’acomiada un primer mes que ja ha servit per posar de nou a la demarcació sota el focus. Futbolistes, ciclistes, jugadors d’hoquei, de bàsquet, tiradores, judokes, patinadores, atletes... es preparen per ser protagonistes en la primera temporada després de la ressaca dels Jocs Olímpics de París.

En aquest abecedari es repassen, de la A a la Z, diferents noms propis de la demarcació de Tarragona que apunten a sumar un any destacat. Entre els quals hi ha esportistes individuals, així com d’altres que representen tot un projecte de club que treballa com una sola peça. Des de campionats del món a europeus i campionats d’espanya, sense deixar enrere també aquells que brillen a un àmbit més local.

Tarragona és una demarcació de talent en l’esport i els representats en aquestes pàgines només són una petita mostra. Tarragonins d’arreu de la província repetiran gestes i es consolidaran, mentre que d’altres brillaran per primera vegada amb llum pròpia.

El jugador del CB Salou, Adrià Aragonès.Gerard Marti Roig

A- Adrià Aragonès



Adrià Aragonès afronta un any ambició al capdavant del CB Salou. Malgrat començar amb el peu esquerre amb una lesió, aquest curs s’ha destapat com el nou referent de l’equip. Des de l’entitat blava ja l’esperen perquè els lideri de nou cap al play-off d’ascens a la LEB Or per tancar un nou any per recordar.

Imatge de l'atleta Stella Beazzutti.Gerard Martí

B- Stella Beazzutti

Si hi ha un nom propi en el món de l’atletisme de Tarragona ciutat és Stella Beazzutti. L’àmbit local sol oblidar-se, però ella s’ha gravat el seu nom al més alt del podi guanyant la Women Race, la Tarraco Health Race i la 10 K Tarragona. Beazzutti ho guanya tot a la ciutat i des de fa anys. Aquest no serà diferent.

Carles Coll Martí celebra després de guanyar la medalla d’or dels 200 m braça masculins del Campionat del Món en piscina curta a Budapest, Hongria.EFE

C- Carles Coll

Carles Coll es va catapultar el 2024 participant en els Jocs Olímpics de París i proclamant-se campió del món de 200m braça a Budapest. Enguany, Coll espera continuar la trajectòria ascendent amb proves al davant com les finals de les lligues universitàries dels Estats Units així com el nou campionat del món.

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal.Gerard Marti Roig

D- Dani Vidal

Dani Vidal comanda el Nàstic de Tarragona en un nou any amb un únic objectiu ambiciós: pujar a Segona Divisió. Vidal representa un projecte amb 6 jugadors del territori. En el seu primer any al càrrec, es va quedar a les portes en una final tràgica i polèmica. Enguany espera completar la feina.

Elia Canales durant la competició.X

E- Elia Canales

Elia Canales va ser un dels noms propis dels Jocs Olímpics de París. La tarragonina, del Club Tir amb Arc Constantí, es va emportar el diploma olímpic. Enguany vol consolidar la seva trajectòria ascendent amb l’arc recorbat amb el punt de mira a la Copa del Món i els Campionats d’Espanya al juliol.

Imatge de Sònia Franquet.X

F- Sònia Franquet

La tiradora en modalitat d’aire comprimit d’Ascó va començar l’any amb victòria. El 20 de gener va guanyar la Copa Federació a Logroño. En el passat ja va demostrar que és la millor tiradora en la seva modalitat i enguany vol tornar-ho a demostrar també amb la selecció, després de mesos de no competir.

Marta Galimany després de batre el rècord d’Espanya de marató.

G- Marta Galimany

La vallenca afronta un any il·lusionant. Marta Galimany ja ha guanyat la Cursa dels Nassos i el Campionat de Catalunya 10 K. Amb tot, busca enguany tornar de la millor manera en el món de la marató, la seva especialitat i en la qual conserva el rècord d’Espanya. Tot això amb el mèrit d’arribar de la maternitat.

Imatge d'Helena Casas.

H- Helena Casas

La ciclista vilasecana es va quedar a les portes dels Jocs Olímpics de París. Malgrat això, l’especialista de les proves keirin de ciclisme de velocitat en pista espera iniciar enguany un nou camí que té com a destí els Jocs Olímpics de Los Ángeles. Primer toca tornar a brillar a nivell europeu.

El tenista tarragoní Íñigo Villacampa Goñi durant un dels seus entrenaments a Quincy, a l’estat d’Illinois dels Estats Units.Cedida

I- Íñigo Villacampa

El tenista format al Club Tennis Tarragona afronta el seu segon any de creixement als Estats Units. Després de ser el Freshman of the Year de la Universitat de Quincy, el millor debutant, afronta l’any de sophomore, atleta de segon curs, amb l’objectiu d’acumular experiència i un nom en el circuit universitari.

El capità del Reus, Joan Salvat, durant el partit contra el Barcelos.Juanjo Viña/Reus Deportiu

J- Joan Salvat

Joan Salvat, capità i emblema del Reus Deportiu està vivint una de les temporades més golejadores. El conjunt reusenc ha començat amb bon peu el curs i lluitarà aquest 2025 per aixecar títols. Salvat, un dels jugadors de la casa, actua com un mentor d’un vestuari jove que ambiciona amb aixecar trofeus.

Fede Polimeni i Pablo Völker, representants del Reial Club Nàutic de Tarragona.Cedida

K- Pablo Völker

El regatista argentí Pablo Völker, de la mà de Fede Polimeni, ja va guanyar el mundial de la categoria F18 l’any passat. Enguany, espera continuar la trajectòria portant més èxits al Reial Club Nàutic de Tarragona. La seva meta també és arribar als Jocs Olímpics, així que ara només queda treball i això està assegurat.

Imatge de Mireia López.Cedida

L- Mireia López

La tarragonina Mireia López és el present i futur del Club Atletisme Tarragona. L’any passat es va penjar el bronze als 100 metres tanques amb la seva millor marca al Campionat d’Espanya. Enguany, vol millorar aquesta gesta en un estatal especial, perquè es disputarà a Tarragona, a la pista on va créixer.

Mar Molné durant els Jocs Olímpics de Paris.@depominoritario

M- Mar Molné

La tiradora morellenca es va quedar a les portes de la medalla als Jocs Olímpics de París. Va ser una posició merescuda, però també una espineta que pensa treure’s. Molné ja mira cap a Los Ángeles 2028, i té el camí planificat sumant èxit rere èxit per arribar de la millor manera a la lluita per l’or.

L’almosterenca Núria Castán.Cedida

N- Núria Castán

La snowboarder d’Almoster ja ha encetat el 2025 amb força. Núria Castán va pujar aquesta setmana en el seu primer podi de la Freeride World Tour i té l’objectiu de fer història: convertir-se en la primera rider espanyola en guanyar el circuit mundial d’snowboard. Un que fa anys que persegueix.

El reusenc Abdessamad Oukhelfen va participar en la prova de 10.000 metres masculí.Instagram

O- Abdessamad Oukhelfen

El corredor reusenc és un dels atletes que ja han començat el 2025 amb medalles. El reusenc es va proclamar subcampió d’Espanya de cross amb Catalunya el darrer cap de setmana. L’olímpic a París 2024 apunta a coronar-se en els 10.000 metres en el Campionat d’Espanya que se celebrarà a Tarragona.

Imatge de Carla Plana.

P- Carla Plana

La jove patinadora en línia tarragonina va tancar un 2024 per al record amb el tricampionat d’Espanya. La jove de 15 anys, que forma part de la secció de patinatge del Nàstic des de fa anys, espera tornar a acumular ors i, sobretot, amb l’objectiu de competir a la pròxima copa del món a la categoria júnior

Albert Quesada durant la final de la Minicopa del Rei.RFEBM

Q- Albert Quesada

Albert Quesada és el nom propi del futur del món de l’handbol. El jove porter de Castellvell del Camp afronta aquest cap de setmana la Copa d’Espanya amb el juvenil del Barça. Ja ha entrenat amb el primer equip i enguany aspira a jugar la Champions juvenil i a ser seleccionat per disputar els Jocs Mediterranis.

Imatge de Ricard Sánchez amb l’Atlético de Madrid.Ajuntament Sant Jaume dels Domenys

R- Ricard Sánchez

El lateral de Sant Jaume dels Domenys està vivint els seus dies daurats. Després de créixer als planters del Barça i el Atlético de Madrid, ha aconseguit ser el titular indiscutible del Granada, un projecte que té l’objectiu de l’ascens a la Primera Divisió. Enguany, ell vol arribar a l’elit i el camí és brillant a Granada.

Imatge d'Ari Sánchez.

S- Ari Sánchez

La reusenca fa un any que és la millor padelista del món. El talent d’Ari Sánchez ha inspirat a molts en el món del pàdel i enguany vol allargar la seva llegenda. El seu talent no té sostre i, de la mà de Paula Josemaría, vol tornar a regnar en el rànquing mundial del pàdel tant a nivell individual com amb la selecció.

El judoka de la Canonja, David García Torné.COE

T- David García Torné

El judoka David García Torné és l’emblema de l’esport a la Canonja. El municipi es va reunir per veure’l en els seus primers Jocs Olímpics. Malgrat no assolir el somni de la medalla, el guardonat judoka ja té el seu full de ruta, i això passa per tornar a acumular medalles per Europa.

Imatge d'Ubai Cardona.

U- Ubai Cardona

El jove migcampista és un dels talents del Nàstic. Ell, de la mà d’Oriol Subirats, Guillem Barrés i Agus Gutiérrez afronten la Divisió d’Honor com les futures perles grana. Cardona, com la resta, ja ha entrenat amb el primer equip i, com un dels capitans del Juvenil, comanda un equip que no para de créixer.

L’entrenador del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau, Vlado Stevovski, durant un entrenament del primer equip al Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània.Gerard Martí

V- Vlado Stevovski

Vlado Stevovski és el màxim representant del voleibol a Tarragona. Ell, de la mà del seu germà Axa i el president Alfonso Periáñez són el cor del CV Sant Pere i Sant Pau. L’any passat van assolir l’ascens a l’elit del voleibol estatal i, enguany, aspiren a consolidar-se entre els equips més grans.

Imatge de Fredrik Wester.Nàstic

W- Fredrik Wester

No és un esportista, però podria ser important en el món de l’esport tarragoní. El suec Fredrik Wester és un dels màxims accionistes del Nàstic i, a finals del mes de maig, augmentarà el seu pes. El seu paper està com a membre del Consell d’Administració grana i el 2025 serà esclaridor de les seves intencions.

El capità roig-i-negre, Xavi Jaime, durant el partit d’ahir contra el Badalona.Gerard Martí

X- Xavi Jaime

Xavi Jaime, el capità i símbol del Reus FC Reddis representa com ningú el present i futur del club. L’equip de Marc Carrasco és líder del seu grup de Tercera Federació i busca aconseguir enguany l’ascens a Segona Federació. Xavi Jaime porta quatre gols enguany i comanda el mig del camp a les mil meravelles.

Imatge de Yassine Ohdadi.

Y- Yassine Ohdadi

L’any 2024 va ser molt important per Yassine Ohdadi. L’atleta establert a Tortosa va poder revalidar l’or paralímpic i, per aquest motiu, va rebre un premi en la gala de l’esport espanyol per a les persones cegues. La seva és una història de superació que espera enguany continuar ascendent.

Zoe Bonet durant un partit.Fundació Futbol Base Reus

Z- Zoe Bonet

La migcampista Zoe Bonet va ser un dels reforços de luxe aquest estiu del sènior femení de la Fundació Futbol Base Reus. Bonet, de la mà de Carme Cendra i Gemma Salvat, entre d’altres, representa un equip que aspira enguany a continuar la trajectòria ascendent del femení a Reus pujant a Tercera Federació.