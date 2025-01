Núria Castán suma el primer podi de la temporada al FWT

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Núria Castán torna a volar sobre la neu. L’almosterenca va assolir ahir el primer podi de la temporada amb una tercera posició a Val Thorens, França, a la segona prova del Freeride World Tour. Castán és l’única representant espanyola en el circuit i capitana per la Real Federación Española de Deportes de Invierno i ahir va tornar a brillar després d’estrenar la temporada amb una caiguda a la primera prova que la va deixar hospitalitzada.

Castán va mostrar una capacitat de superació i resiliència pròpia d’una estrella del món del snowboarding des de fa anys. Com és habitual, ahir va afrontar el descens de la cara de la muntanya de Val Thorens amb l’objectiu d’assaltar les primeres posicions. L’accident de la primera prova la va deixar en setena posició a la general, així que necessitava recuperar punts per aconseguir el seu objectiu de guanyar el Freeride World Tour. La competició afronta un circuit de proves que atorguen punts segons la posició i que s’acumulen al rànquing general per establir un guanyador a final de temporada. De moment, Castán, amb el podi de Val Thorens ascendeix fins a la quarta posició de la general.

Ahir, l’almosterenca va completar baixada excel·lent, combinant fluïdesa i tècnica, cosa que li va valer una puntuació de 83 punts, situant-se provisionalment en segona posició, només per darrere de la francesa Noémie Equy, que havia aconseguit 88 punts. No obstant això, en l’últim descens de la jornada, la també francesa Marion Haerty, que comptava amb una wildcard per disputar l’esdeveniment com a convidada. La francesa va firmar una actuació espectacular, assolint 95 punts i relegant Núria a la tercera plaça definitiva.

Preparada per a l’objectiu

Després d’assolir el podi, Castán va apuntar que «les condicions de neu eren molt bones i he gaudit molt de la baixada. Volia fer una línia de la qual pogués estar satisfeta en arribar a baix. És cert que m’he oblidat d’un salt a la part final, i crec que això ha marcat la diferència amb les altres competidores». Amb tot, la d’Almoster va assenyalar que «després de la caiguda a Baqueira i la contusió que vaig patir, estic molt feliç d’haver decidit competir i de seguir en el circuit. Aquest resultat em dona confiança per continuar treballant i escalant posicions en les pròximes parades».

El pròxim repte de Núria Castán serà al Kicking Horse al Canadà, una prova que es disputarà entre el 7 i el 13 de febrer. L’almosterenca té comptes pendents en aquesta muntanya, perquè és un descens que se l’ha resistit en les darreres temporades. L’objectiu no és altre que trencar barreres i tornar a sumar podis per col·locar-se en una bona posició en el rànquing general.