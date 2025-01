El CV Reus alça el vol i aspira a repetir ascensos amb els dos equips sènior

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El voleibol alça el vol a Reus. El Club Voleibol Reus avança a passos de gegant i enguany es proposa a repetir èxits amb els seus dos equips sènior. El masculí, entrenat per Rubén Martínez, és líder de la Primera Nacional i el femení de Cristian Curubo, es troba al capdavant de segona catalana.

Tots dos equips acumulen anys d’èxits. El femení va arrencar a la quarta catalana i l’any passat va completar l’ascens a segona, una categoria que enguany aspiren a deixar enrere. D’altra banda, el masculí va arrencar de segona catalana i, any rere any, ha assolit ascensos fins a arribar a la Primera Nacional, la tercera categoria del voleibol estatal. Ara mateix, els de Rubén Martínez son líders amb 36 punts i es troba en una de les dues places del play-off d’ascens a Superliga-2.

L’ascens dels dos sènior només és la punta de llança d’un club que no té ni deu anys de vida. El 2016, el CV Reus va néixer oficialment després d’anys d’absència d’equips referents d’aquest esport a Reus. «Als anys noranta va haver-hi una secció de voleibol al Reus Ploms, però va acabar per desaparèixer. Des de llavors, passaven els anys i les úniques opcions per apuntar els teus fills per a practicar voleibol eren a Salou o al CV Sant Pere i Sant Pau, perquè el Torredembarra quedava massa lluny», va apuntar el president de l’entitat, Josep Maria Cano. «Ens vam ajuntar un grup de pares i vam posar en marxa aquest projecte. A partir d’aquell moment, només va quedar fer feina i més feina. I lluitar amb l’Ajuntament per assolir un espai. La lluita típica per obrir-te camí on no et coneixen», va destacar.

Evolució exponencial

Any rere any, el club va continuar creixent aplegant, per una banda, a tots aquells joves jugadors reusencs que volien jugar voleibol a prop de casa seva i, per l’altra, donant a conèixer un esport que feia anys que havia desaparegut del municipi. «La veritat és que ens ha anat molt bé, perquè hem multiplicat els equips cada any. Ara en tenim un total de 36 equips entre els federats i l’esport escolar. Més de 400 jugadors», va subratllar Cano. A més, va apuntar que «és mèrit de l’esport, que atrau tanta gent per la seva emoció i bon ambient. Nosaltres tenim des de joves a no tan joves, que volen iniciar-se en el voleibol als 40 anys». Tots ells es van aplegar el darrer cap de setmana al seu, el polilleuger Joan Rebull com un tsunami blau.

La fórmula del CV Reus és la mateixa de molts clubs del seu sector. «Ens era impossible trobar entrenadors de voleibol que no tinguin feina a Tarragona i voltants. Així que els jugadors que s’incorporen al sènior també ajuden els equips de la base a créixer com els seus entrenadors. Hem creat una bona família entre tots», va cloure Cano.

De moment, els equips del CV Reus continuen l’ascens meteòric. Després de dos ascensos consecutius, el masculí truca a la porta a la Superliga-2, mentre que el femení brega per arribar a Primera catalana. Dos ascensos més per a dos equips que ja fa anys que celebren.