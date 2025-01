El Reus Ganxets haurà de remuntar a l’Europe Cup

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Miró Ganxets Costa Daurada haurà de remuntar si vol mantenir viu el somni europeu. L’equip de Manel Redondo va caure derrotat en el duel d’anada dels setzens de final de l’Europe Cup per 3-2 contra el Son Cladera de Mallorca. El duel va ser molt ajustat i, de fet, gairebé que es va allargar a les quatre hores de partit. Les reusenques van tenir l’opció d’emportar-se’l, però, ara, hauran de concentrar-se en fer un doble esforç en el seu local per capgirar l’eliminatòria el pròxim 21 de febrer.

Les ganxetes van viatjar a Mallorca amb Paulina Vega, Margaryta Pesotska i Natalya Prosvirnina. El primer duel va ser per Vega qui, tot i encetar el duel contra Pauline Chasselin amb un 0-2 inicial, la palista local va acabar per remuntar el matx per emportar-se el primer punt del partit.

Margaryta Pesotska va fer justícia a l’esforç reusenc i va igualar l’eliminatòria superant per la via ràpida a Katarzyna Wegryn (0-3) i Natalya Prosvirnina va encarrilar l’eliminatòria guanyant un duel ajustat contra Ainhoa Cristobal per 2-3.

L’estrella de l’equip, Pesotska, va tenir l’oportunitat de tancar l’eliminatòria en el següent partit, però es va topar amb una inspirada Pauline Chasselin qui va emportar-se el partit igualat per 3-2, impedint la remuntada de Pesotska. El duel decisiu va ser per Paulina Vega i, de nou, la palista del Reus Ganxets va veure com la seva rival li aixecava un 0-2 inicial per tancar el 3-2 a la general de l’encontre.

El resultat ajustat va certificar la igualtat entre els dos equips a l’eliminatòria. Quan els dos conjunts van xocar a la Superdivisió femenina, el duel va acabar amb un empat a tres victòries. Actualment, el conjunt balear és el tercer classificat de la màxima competició espanyola mentre que les reusenques són cinquenes amb 12 punts. L’Europe Cup, però, és una competició diferent i les balears hauran de passar per l’infern del local del Reus Ganxets per passar l’eliminatòria. Les reusenques ja tenen el punt de mira en remuntar l’eliminatòria.

Victòria a la Superdivisió

No tot van ser males notícies per al conjunt reusenc. El darrer cap de setmana, l’equip de Manel Redondo va sortir victoriós a la Superdivisió amb un contundent 1-4 contra el Linares. Les reusenques es van aixecar de la derrota a la pista de l’Irun de la millor manera possible. El conjunt local va sorprendre en el primer set quan Natalya Prosvirnina va perdre contra Yanira Sánchez per 2-3. Amb tot, aquesta va ser l’única derrota.

Margaryta Pesotska va igualar el duel superant a Chi Wu per 3-0. El darrer fitxatge del Miró Ganxets Costa Daurada, Chi Ge, va entrar en escena per posar el 2-1 emportant-se el seu partit per 3-0. Prosvirnina va encarrilar el partit amb el 3-1. Ge va posar el llacet al partit amb el 4-1 final.