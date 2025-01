Núria Castán enceta el curs amb una caiguda a Baqueira

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La freerider almosterenca Núria Castán Barón no ha començat la temporada de la manera desitjada. En la prova inaugural del Freeride World Tour, celebrada a Baqueira Beret, la catalana va viure una jornada marcada per les caigudes i els contratemps que li van impedir competir al seu millor nivell.

Castán, rider de l’equip internacional de Head Snowboards i capitana de l’equip nacional de Freeride RFEDISpainSnow, es posicionava com una de les favorites per aconseguir el podi. No obstant això, la mala sort va jugar un paper determinant. Durant el seu descens, que començava en segon lloc, va patir una aparatosa caiguda a l’inici de la seva línia. Malgrat aquest primer cop, la rider va decidir continuar amb valentia i determinació per completar el recorregut.

La seva voluntat, però, es va veure truncada per una segona caiguda a la part final del descens, que li va provocar dolor a l’espatlla i li va condicionar completament l’actuació. A causa d’aquests incidents, Núria va quedar en última posició a la classificació general i va haver de ser traslladada a l’hospital de Vielha per realitzar-se proves mèdiques. Actualment, està en observació pels forts cops soferts al cap i s’espera un segon TAC per a determinar l’abast de les lesions.

El Baqueira Beret Pro, que enguany obria la temporada, va comptar amb la destacada actuació de la francesa Noémie Equy, que es va endur la victòria. La van seguir al podi la seva compatriota Anna Martínez en segona posició i la canadenca Audrey Hebert, que va finalitzar tercera. El circuit continuarà amb la segona parada a Val Thorens, a França, prevista per a finals d’aquest mes, on Castán intentarà redimir-se i recuperar posicions en la classificació general.

Expectatives

Abans de l’inici de la temporada, la rider d’Almoster havia mostrat una gran motivació per competir a casa, a Baqueira, i iniciar amb bon peu un any crucial per a ella. Amb el subcampionat mundial de la temporada passada encara present, Castán somiava amb fer el pas definitiu per a coronar-se com a campiona mundial. Durant la prèvia, destacava les condicions de Baqueira i la importància de competir amb el suport de la seva família i els seus amics. «Tinc moltes ganes; he pogut fer una molt bona pretemporada i em noto a molt bon nivell, tant mental com físic», afirmava la rider. Ara, malgrat l’adversitat, la freerider es prepara per afrontar les properes cites del calendari, que inclouen proves a Geòrgia, Àustria i la prestigiosa parada de Verbier, a Suïssa.