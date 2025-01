Un CD Riudoms de Supercopa

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa una setmana, el FC Barcelona va celebrar la victòria de la Supercopa d’Espanya després d’endossar un 2-5 al Real Madrid en un duel que es va disputar a l’Estadi King Abdullah Sports City de Jiddah, a l’Aràbia Saudita. A les graderies de l’estadi va haver-hi presència tarragonina a través del CD Riudoms, que va estar representat pel seu president Josep Maria Vidal.

El club riudomenc va ser un dels beneficiats del sorteig que va organitzar el president de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. El mandatari va sortejar un total de 47 invitacions entre els clubs no professionals. En aquesta expedició, els clubs premiats van formar part de l’expedició espanyola i van gaudir de set dies amb tot inclòs a Aràbia, veient tots els partits i amb el privilegi de poder tenir el contacte directe amb la Federació.

El Riudoms va guanyar el sorteig i va ser el representat del grup 3 de Tercera Federació femenina i, de fet, va ser l’únic representant català. Equips com l’Olot i el Nàstic de Tarragona van renunciar al sorteig en desacord per la despesa i la desigualtat que suposava aquesta acció. D’altres, com el Badalona, no van assistir a l’últim moment per la situació esportiva en la qual travessava el club en aquell moment.

«Va ser una oportunitat de poder veure de primera mà com funciona la Federació. Vam viatjar amb directius, altres presidents i àrbitres», va apuntar el president del CD Riudoms, Josep Maria Vidal. En aquell temps a Aràbia, va haver-hi moments per fer turisme, així com per treballar: «El més important és que ens vam acostar directament a la Real Federación Española de Fútbol. El president es va acostar per preguntar les nostres inquietuds i vaig traslladar les meves. No és el mateix traslladar el problema a la delegació Territorial, d’allà a la Federació Catalana de Futbol i després arriba el que arriba a la Federació Espanyola, que reclamar directament», va assenyalar Vidal. Una de les queixes que va traslladar el president riudomenc va ser la reestructuració de les categories de Tercera Federació que es planteja de cara a la pròxima temporada. En aquest sentit, el que es proposa és formar un grup per cada comunitat autònoma. «Creiem que no és molt beneficiós perquè es devalua la categoria. Potser una solució és agrupar diverses comunitats que tinguin pocs equips en un grup que sigui més competitiu», va subratllar Vidal.

El president riudomenc també va apuntar que «també és molt d’agrair en aquest tipus de reunions és l’apropament amb clubs d’arreu d’Espanya. En aquest sentit, és beneficiós perquè sempre s’aprèn de gestió i patrocinis. Es crea una bona sinergia i crec que totes les reunions van ser molt beneficioses».

Sense gairebé voler-ho, Josep Maria Vidal va ser un convidat a tots els fets que van succeir al voltant dels partits de la Supercopa d’Espanya. Concretament, va poder veure de primera mà l’eufòria de Joan Laporta quan van poder inscriure els jugadors Dani Olmo i Pau Víctor. «Ens va agafar baixant de l’autobús i ho vam poder veure de lluny. La veritat és que al final va quedar en una anècdota, perquè el dia de la presentació els ànims ja estaven calmats i hi havia molt bon ambient. Vaig poder parlar de primera mà tant amb Joan Laporta com amb altres presidents», va mencionar Vidal.

El president del Riudoms, Josep Maria Vidal a Jiddah.Cedida

No tot van ser reunions i treball, també va haver-hi temps de fer turisme per Jiddah «vam passejar pel centre històric i vam parlar amb la gent d’allà, però, de futbol, la majoria només entenien de Barça i Madrid», va explicar Vidal.

A Aràbia Vidal va viure de primera mà la calor del desert, però també va deixar empremta riudomenca en la seva estada.