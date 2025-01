Yehor Rohach rescata a la Pobla i remunta el derbi contra la Rapitenca

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El derbi es va quedar a casa. La Pobla de Mafumet va tancar una gran remuntada contra la Rapitenca epr sumar tres punts vitals a la classificació. Sergi Folch i Yehor Rohach van ser els golejadors d’un partit dur per al filial del Nàstic.

La Rapitenca es va avançar en el marcador i va resistir en defensa durant tot el partit, tot i ser un home menys des de l’inici del segon temps. Amb tot, l’insistència pobletana va tenir premi.

En aquest duel de necessitats a la lliga Elit, la Rapitenca va marcar el ritme. Els ebrencs volien un partit dur i difícil en el qual el joc associatiu brillés per la seva absència, i ho van aconseguir.

Tampoc va ajudar que el filial grana es quedés sense un dels seus homes diferencials als deu minuts. Santi Guzmán va sentir molèsties als isquiotibials i el seu canvi va ser obligat.

La primera del partit la va tenir Albert Querol. El punta grana, nascut a la Ràpita, va tenir l’1-0 amb un tir al pal curt des de l’àrea petita, però el porter Reverte va aturar-lo i, el debutant Salva Costa, va errar el refús.

Els pobletans van perdonar i la Rapitenca va reaccionar gairebé a l’instant. Després d’una possible falta, Oriol Gatell, nascut a la Pobla de Mafumet, va aprofitar l’espai concedit per Rey Monne per marcar el 0-1 amb un tir a l’escaire.

Amb la feina feta, la Rapitenca es va fer enrere i va impedir cap avenç. Els ebrencs tenien controlats a uns pobletans que no podien completar tres passades a camp contrari. De fet, la més clara del filial grana no va arribar fins al descompte, quan Querol va atrapar una passada en llarg i va creuar un tir potent que va sortir llepant el pal esquerre de Reverte.

A la represa, la Pobla va pujar el nivell i va aconseguir trencar la barrera del mig del camp gràcies a l’entrada de Roger Ciuró. En una d’aquestes incursions, el porter de la Rapitenca, Reverte va cometre un error d’infantil desviant una pilota amb la mà fora de l’àrea. L’àrbitre ho va tenir clar: vermella directa i la Rapitenca es quedava amb un home menys.

Amb el pas dels minuts, la desesperació creixia entre les files del filial grana quan totes les centrades morien en els alts centrals rapitencs. Tot i la línia de sis defensors de la Rapitenca, a poc a poc, la superioritat pobletana es va fer més evident. Querol, amb un remat de cap al primer pal, i Pavón, amb un tir massa tou des de l’interior de l’àrea, van fregar l’empat..

Els grana necessitaven un gol que desencallés la falta d’encert, i aquest va arribar en un córner. Monnie va rebre la centrada i va allargar la jugada al punt de penal. Allà, Sergi Folch no va perdonar per enviar l’esfèric al fons de la xarxa.

L’empat ho canviava tot. La dinàmica pobletana va créixer contra una Rapitenca que cada vegada tenia més escletxes en defensa. Gairebé al temps afegit, el miracle va aparèixer en forma de Yehor. Ciuró va avançar dins de l’àrea i li va cedir el tir a Yehor Rohach. El davanter ucraïnès no va errar i va enviar un obús directe a l’escaire per esclatar l’eufòria al Municipal amb el 2-1 definitiu.