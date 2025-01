Gerard Osorio i Julián García Torres, l’espasa i l’escut sobre la pista del CV Sant Pere i Sant Pau

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Intercap Asisa CV Sant Pere i Sant Pau manté la seva lluita per la permanència. El darrer dissabte, els rojillos van esgarrapar un punt després d’un partit molt disputat contra l’Arenal Emevé. En aquest moment, els de Vlado Stevovski es mantenen a quatre punts de les posicions de descens, és a dir, a més d’una victòria de marge amb l’abisme.

Per aconseguir aquesta posició avantatjosa en la lluita, el tècnic Stevovski ha treballat per convertir el grup de jugadors en una màquina competitiva. Cada jugador compleix la seva funció a la perfecció per plantar cara a tots els equips que s’han trobat fins ara. Amb gran part de la segona volta per disputar, Vlado Stevovski necessitarà el millor nivell de tots, però sobretot dels seus dos homes forts: Gerard Osorio i Julián García-Torres, que s’han convertit en l’espasa i l’escut d’Stevovski sobre la pista.

Que tant Gerard Osorio com Julián García-Torres estiguin brillant a la Superlliga 1 no és només una qüestió de sensacions sobre la pista, sinó que també és estadística, perquè tots dos es troben al més alt de la categoria pel que fa a anotació i bloqueig.

Gerard Osorio és l’espasa del CV Sant Pere i Sant Pau. Tant Dayan Torres com Pablo Rosales saben que, a l’hora de la col·locació, la millor opció per trencar la defensa rival és buscar a Gerard Osorio. L’oposat va aterrar aquest estiu del Volei Villena Petrer com a principal reforç en aquesta posició.

La realitat és que el de Sant Cugat del Vallès ha superat les expectatives i, amb 280 punts totals, és el segon màxim anotador per darrere de Bruno Santos, de l’Herce Soria, i per davant de Petar Valentinov, del Pamesa Teruel, dos jugadors que militen en equips que breguen en la part alta de la classificació.

Osorio va ser el màxim anotador rojillo amb un total de 30 punts el darrer dissabte, però el segon va ser Julián García-Torres. És una dita popular que el millor atac és una bona defensa i García-Torres és el millor exemple. Als seus 44 anys, el central andalús ha demostrat que no ha perdut el ritme que el va portar a la selecció espanyola en cap moment i s’ha convertit en l’escut del CV Sant Pere i Sant Pau. De fet, és el màxim bloquejador de tota la categoria. No hi ha cap home a la Superlliga 1 que intercepti més jugades que ell.

El bloqueig és crucial a l’hora de competir partits per als de Vlado Stevovski. En aquesta tasca, García-Torres no està sol, perquè, de la mà del veneçolà Moisés Vásquez, tots dos formen les dues torres rojillas. Els dos jugadors superen els dos metres d’alçada i han fet ús de la seva envergadura per bloquejar tirs fins als oposats més especialistes. García-Torres lidera el bloqueig, però tampoc s’ha mostrat mancat de talent per sumar anotacions des del servei.

La batalla per la permanència continua dissabte a les 20.30 h al pavelló Sant Pere i Sant Pau. Vlado Stevovski ja té la seva espasa i escut preparats per fer front a un rival temible, el CV Guaguas, el líder.