El CV Sant Pere i Sant Pau perd contra l’Arenal Emevé al ‘tie-break’ (3-2)

El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau va patir una derrota agònica el passat dissabte al camp de l'Arenal Emevé, on va caure al tie-break. Els cooperativistes van lluitar fins al final en un duel clau per a la permanència, que va tenir un trist desenllaç per al conjunt tarragoní.

La igualtat va ser màxima i així es va reflectir en el primer set en el que es va arribar al 24-24 i que es va acabar emportant l’Emevé. Els locals van començar forts el segon set i van comptar amb fins a 4 boles de set, però els de Vlado Stevovski van poder remuntar i igualar el marcador. Després d’aquest cop dur per al conjunt gallec, es va produir un intercanvi de cops entre ambdós equips, que es van emportar un set cadascú (2-2).

En el tie-break definitiu, l’Emevé va imposar el seu ritme i va guanyar 15-9. El CV Sant Pere i Sant Pau es va emportar un punt i, ara, es troba a quatre punts respecte a la zona de descens, que la marca precisament l’Arenal Emevé, que es va emportar els dos punts davant els tarragonins.