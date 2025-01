L’Ibersol CBT comença la segona volta amb una derrota a la pista del Sol Gironès Bisbal Bàsquet (82-68)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT no ha pogut començar amb bon peu la segona volta de la competició i ha caigut a la pista del Bisbal Bàsquet Sol Gironès per 82-68. Els gironins han obert una escletxa important ja al segon quart i han sabut administrar-la durant tota la segona part, en la que el CBT no ha arribat a inquietar l’equip local.

El desencert en el llançament de tres punts i les pilotes perdudes han condemnat l’equip de Toni Larramona davant d’un Sol Gironès que ha imposat el seu bàsquet control amb atacs més elaborats i una bona selecció de tir.

Això tot i que el partit no començava malament per al CBT. Dues cistelles de David Kristensen a la pintura, un triple d’Adri Duch i una penetració de Mena donaven la iniciativa als de Toni Larramona: 3-9 en només dos minuts.

Els locals reaccionaven, però Kristensen seguia fent mal en el joc interior i mantenia el CBT per davant, tot i que amb diferències mínimes (12-13 a l’equador del primer quart). Això fins que el pivot Dibba posava el Bisbal per primer cop per davant a 4 minuts per al final.

Amb 16-13 al marcador, el tècnic blau ho aturava amb un temps mort per repensar estratègies. Tornant del parèntesi, AJ Plitzuweit encertava des del triple i empatava el partit a 18, però les pèrdues de pilota i una nova escomesa del Sol Gironès en atac, amb un Enric Espinosa infal·lible, els permetia obrir forat i tancar el primer període amb 24-18.

L’escletxa s’eixamplava en els primers compassos del segon quart fins al 27-18, la màxima diferència fins al moment. Els 9 punts s’estabilitzaven durant uns minuts fins que, ja al minut 5, un triple de Cabrera i una esmaixada de Dibba la posaven en uns perillosos 14 punts: 36-22.

El risc de que el partit es trenqués planava sobre la banqueta blava, que buscava antídots amb un nou temps mort. El desencert en els llançaments, especialment des del triple i els tirs lliures, i les pèrdues posaven molt difícil la reacció: els tarragonins havien anotat només 5 punts en els primers 7 minuts del segon període mentre els locals no afluixaven ofensivament.

La irrupció en atac de l’aler Joan Pardina propiciava una tímida reacció dels blaus, però Xavi Torrent, Toni Espinosa i Jaume Solé no perdonaven des dels 6,75 i amb tres triples consecutius els gironins marxaven als vestidors amb un 50-32 que deixava el partit molt decantat a la mitja part.

Els tarragonins sabien que davant d’un equip de la solvència del Bisbal Bàsquet la remuntada passava per l’èpica, però per invocar aquest gènere cal alguna cosa més que desig. Sense encert en atac ni control del rebot defensiu, l’empresa semblava ja una utopia en els primers 3 minuts de la segona part, amb el Bisbal jugant ja per sobre dels 20 punts d’avantatge. Només Plitzuweit i Pardina semblaven estar en condicions de fer-hi alguna cosa.

Massa poc davant d’un rival que, liderats per Cabrera, sabia en tot moment a què jugava. La dinàmica no canviava en els darrers minuts del tercer parcial i el Sol Gironès ho aprofitava per deixar el partit vist per a sentència. Tot i un darrer triple d’Adrià Duch, el quart es tancava amb un 67-49, 18 punts de desavantatge que quedaven més enllà del potencial èpic de l’equip del Serrallo.

L’últim quart es preveia de tràmit i Xavi Torrent s’assegurava que així fos assortint de bones pilotes interiors als seus companys. Un alley hoop i un tap estratosfèrics de Lamin Dibba al minut 3 semblaven l’estocada definitiva, tot i que els tarragonins eren capaços de retallar fins als 14 punts (71-57, minut 4). Un miratge. Sense grans estridències el Bisbal Bàsquet rendibilitzava la diferència al marcador fins al 82-68 final.