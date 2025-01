Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Altafulla es prepara per viure el proper 2 de febrer una nova edició de la Marxa dels Castells, un esdeveniment esportiu que combina natura, esport i cultura en un entorn privilegiat. Amb més de 750 inscrits i la previsió d'arribar al miler de participants. Enguany, la cita destaca per l'elevada participació femenina (53,8%), que reafirma el creixent interès de les dones per les activitats esportives a l'aire lliure.

La 13a edició de la Marxa arrencarà dissabte a la tarda amb l'entrega de dorsals al Centre d'Entitats d'Altafulla. Diumenge de bon matí, començarà la prova on conviuen les modalitats de Marxa i Trail amb dos recorreguts, de 16 km i 26 km, totes dues amb sortida i arribada al Parc del Comunidor.

Una de les grans novetats d’aquesta edició és la incorporació de la Marxa Pet Friendly, que permetrà als participants fer el recorregut amb les seves mascotes. El director tècnic de la marxa, Juanan Fernández, explica que aquesta decisió sorgeix de la implicació activa dels participants. «Cada any fem enquestes postmarxa i analitzem què podem millorar. El fet que moltes persones portin les seves mascotes ens va fer veure que calia adaptar-nos i oferir-los un tracte especial, amb avituallaments i serveis específics».

El regidor de Festes d'Altafulla, Àlex Cañas, ha expressat la seva satisfacció pel bon ritme d’inscripcions. «Estem molt contents de repetir, un any més, amb aquestes xifres d'inscripcions. Arribar al miler és un objectiu assumible i una mostra de confiança per part dels participants que valoren la marxa i el que representa». Cañas ha destacat també la voluntat d'oferir una prova inclusiva i no competitiva. «És igual qui arribi primer o últim; el més important és que tothom pugui gaudir de l’esport, el patrimoni i la natura».

A més de l'activitat esportiva, els participants podran gaudir d'una jornada plena d'espectacles i música en directe, amb un pre-show a càrrec de No Limits, una sessió de zumba i un concert del grup El Último Vinilo. També hi haurà una botifarrada popular i avituallaments amb productes de proximitat com fruita i samarretes «Km 0».

La Marxa dels Castells reafirma el seu compromís amb els valors de l'esport, el turisme, la cultura i la gastronomia, consolidant-se com una cita imprescindible al calendari esportiu del territori. Les inscripcions segueixen obertes amb uns preus de 23 i 26 euros al portal web www.marxacastells.com.