El CV Sant Pere i Sant Pau creix i es consolida fora del descens

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau va encetar l’any de la millor manera possible. El conjunt tarragoní va assolir una important victòria contra el Cisneros Alter Tenerife a casa per 3-2 i es posa a cinc punts de les posicions de descens. El mètode Stevovski ja s’ha consolidat.

Els cooperativistes van enllaçar la segona victòria consecutiva de la segona volta. Primer, van tancar la temporada amb un triomf sobre el CV Manacor, el tercer classificat i, el darrer dissabte, ho van fer contra un equip en plena lluita per les posicions de play-off. El conjunt de Vlado Stevovski ha canviat completament de cara respecte a l’inici de lliga.

Llavors, tant el CV Manacor com el Cisneros Alter van passar per sobre dels tarragonins per derrotar-los per 0-3 i sense cap opció. En aquell moment, els cubans Dayan Torres i Denys González encara no havien arribat i els joves jugadors s’estaven adaptant a la categoria.

Stevovski tenia les idees clares des de llavors. Jugar a la Superliga 1, l’elit del voleibol estatal, requeria perseverança, treball i molt d’esforç i, des de llavors, el conjunt tarragoní no va afluixar el ritme i la seva progressió ha sigut constant. Els rojillos van passar de competir sets a partits, i de guanyar parcials a vèncer els duels per sortir de les dues darreres posicions de la categoria, les que marquen el descens a Segona Divisió.

Actualment, els cooperativistes se situen en novena posició amb 13 punts, cinc de distància de les posicions de descens que marca l’Arenal Emevé amb 8 punts. De fet, els tarragonins tenen l’oportunitat d’or de fe run pas de gegant per a apropar-se a l’objectiu de la permanència aquest dissabte, perquè els d’Stevovski juguen a la pista del conjunt gallec. A la primera volta, els de Sant Pere i Sant Pau van patir una derrota cruel per 2-3, però, ara arriben amb un ritme elevat i carregats de confiança per mirar cap al play-off.

Tot i que els rojillos estan a més d’un triomf de distància del descens, la Superlliga 1 no permet cap relaxació. Encara hi ha tota la segona volta per al davant i el dissabte els tarragonins van patir la igualtat de la categoria. El CV Sant Pere i Sant Pau es va imposar amb autoritat en els dos primers quarts. Una bona arrencada dels tarragonins en els atacs i el bloqueig i els errors dels rivals van deixar als locals amb un avantatge de 23-16.

Quan tot semblava que estava a favor, els canaris van amenaçar amb la remuntada amb una ratxa de quatre punts, però el Sant Pere i Sant Pau va assolir el punt per 25-21. El segon set també va ser favorable i, quan semblava que el triomf estava a tocar, el Tenerife es va emportar dos sets per igualar el duel.

Els rojillos no van deixar escapar la victòria a casa, però van veure com el Cisneros els esgarrapava un punt amb el 3-2. El CV Sant Pere i Sant Pau ja ha agafat el ritme d’una Superlliga 1 que no permet errors.