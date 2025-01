Un Ibersol CBT llastrat per les baixes cau a la pista del Llíria, segon classificat de la Segona FEB, per 93-82

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Un Ibersol CBT molt condicionat per les baixes ha caigut a la pista del Llíria, el segon classificat de la Segona FEB, per 93-82. En el debut de Toni Larramona com a primer entrenador, a les absències ja conegudes de Boe Nguidjol, Ousmane Ndour i Adrià Trouvé s’hi afegia la de l’escorta AJ Plitzuweit per una lesió a un dit i els problemes lumbars de Luís Garcia, que ha jugat molt minvat.

Un parcial d’13-0 dels locals als tres últims minuts de la primera part, quan els tarragonins estaven dos punts per davant, ha estat el punt d’inflexió del que el CBT ja no s’ha recuperat.

El domini exercit durant tot el partit pel pivot Douglas Kandulu ha estat decisiu, tant pels 29 punts i 14 rebots (42 de valoració) com per la intimidació dels seus 2,19, un malson per als tarragonins en les seves aproximacions a cistella. Pel CBT, David Kristensen, amb 19 punts i 7 rebots, i Adrià Duch, també 19 punts amb 5 triples, han estat els millors, a més del bon debut d’Ikenna Okeke, que amb 9 punts i 7 rebots ha deixat bones sensacions.

El partit arrencava amb un triple d’Adri Duch, cop d’efecte contestat immediatament per una esmaixada de Clement. Els tarragonins portaven la iniciativa al marcador durant els primers minuts fins que la torre Douglas Kandulu començava a imposar la seva llei sota la cistella del CBT (14-10, minut 5).

Amb la defensa local molt activa sobre la pilota, el Llíria obria forat fins al 20-14 que provocava el primer temps mort de Toni Larramona. Tornant del parèntesi, una penetració d’Okeke i un triple de Pardina tancaven el quart amb un 22-21 que neutralitzava el primer avís dels valencians d’obrir escletxes significatives.

Pardina empatava el partit des del tir lliure al començament del segon quart. Un minut després, una recuperació i safata de Josep Fermí Cera posava als tarragonins per davant (24-26 al minut 3). El Llíria ho capgirava ràpidament, però una esmaixada de Kristensen i els triples de Duch i Cera mantenien els del Serrallo (33-35, minut 7).

En aquest moment, arribava una nova embranzida dels valencians, que amb un parcial de 8-0 tornaven a amenaçar el CBT amb escapar-se (41-35 a falta d’un minut i mig per al descans). El temps mort no servia de tallafocs: els tarragonins fallaven massa tirs a prop de cistella amb el pivot Kandulu intimidant i el Llíria ho aprofitava per ampliar el parcial a 13-0 i marxar als vestidors amb un 46-35 impensable només 3 minuts abans.

L’inici de la segona part allargava la mateixa dinàmica. Tot i el tercer triple d’Adri Duch, els locals s’acostaven en només dos minuts als 20 punts: 56-38, amb Kandulu fent estralls dins la pintura. Amb els tarragonins donant massa facilitats en defensa, dos triples de Rivas des del mateix punt posaven una nova màxima amb regust a sentència (68-46 al minut 5).

Una falta en atac molt dubtosa assenyalada a Joan Pardina i una tècnica a la banqueta no ajudaven a posar les bases d’una reacció, però Mena des dels 6,75 i Kristensen dins la zona ho intentaven amb un parcial de 3-7 que no tenia continuïtat. El quart es tancava amb un 75-56 que posava la remuntada ja molt difícil.

Els últims 10 minuts han estat un mer tràmit en els que Kandulu ha seguit fent estadística i els tarragonins, lluny de baixar els braços, han mantingut el tipus per retallar l’avantatge local fins al 93-82 final.