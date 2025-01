Conquistant el món, de pantalla en pantalla

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Nascut a Colòmbia, però criat a la Pobla de Montornès, Sebastián Jiménez ha traçat una trajectòria artística que el porta de les places de Torredembarra fins als grans escenaris i les pantalles internacionals. Amb una combinació de disciplina, talent i perseverança, ha passat de practicar cal·listènia autodidacta als carrers a ser una figura reconeguda en el món de la dansa aèria. «Al principi era únicament un hobby. M’ho passava molt bé entrenant i aprenia mirant vídeos de YouTube. A poc a poc vaig anar agafant més nivell i vaig començar a participar en competicions, fins que un dia em van oferir treballar en un club d’Eivissa fent espectacles», explica Jiménez.

Va ser allà on l’artista es va iniciar en la disciplina de la dansa aèria. «Treballant vaig conèixer a diversos artistes de circ que em van recomanar entrar en el món dels aeris, ja que consideraven que tenia potencial i té molta més demanda professional», explica. Van ser els mateixos companys que el van introduir a aquest nou art. «Els meus amics em van ensenyar els bàsics, i més tard, vaig tenir l’oportunitat de rebre classes privades d’artistes internacionals molt bons», explica. Des de llavors, l’artista aeri ha trepitjat nombrosos escenaris i aparegut en les pantalles d’arreu del món, guanyant reconeixement gràcies al seu pas per programes amb gran audiència, com és el cas de Got Talent i Tu sí que vales.

Col·leccionant passis d’or

El seu debut com a concursant televisiu va ser l’any 2017, concretament en la segona temporada de Got Talent España. «El programa encara era bastant nou, i vaig pensar que seria una bona finestra per donar-me a conèixer». Allà va aconseguir el seu primer passi d’or, en aquell cas del presentador Santi Millán. Al 2024, Jiménez va provar sort a la versió estatunidenca del xou, aquest cop amb la seva companya Sonia Moreno. Allà, el duo va aconseguir que el duríssim Simon Cowell, membre del jurat i creador del format, premés el botó daurat, una fita gens fàcil. «És el més exigent, i acostuma a afavorir els concursants musicals. Nosaltres vam ser els primers acròbates a aconseguir el seu passi d’or», afirma Jiménez.

Un final agredolç

Malgrat l’exitós pas pel programa, a la final la parella va quedar-se a les portes del top 5, sent eliminats de la competició. «En aquell moment tens sentiments trobats. Per una part fa molta ràbia no guanyar després de tant esforç, però alhora tots sabíem qui seria el guanyador. Ell tenia moltíssims fans als Estats Units i al final és el públic el que tria», lamenta. Així i tot, assegura, sempre recordarà l’experiència viscuda al país nord-americà com una etapa molt especial. «No vam guanyar, però vam ser molt ben rebuts i vam tenir moltíssim suport de la gent», assegura.

Després d’un 2024 trepidant l’acròbata, afirma, necessita «frenar durant un temps». «En un any hem participat en tres concursos diferents, el que és una autèntica bogeria», admet. Es tracta de Tu sí que vales Itàlia, on la parella va quedar en cinquena posició; i la versió francesa de Got Talent, de la qual van haver de retirar-se abans de les semifinals per motius personals «Nosaltres creem números diferents per cada xou, perquè ens agrada canviar constantment, innovar, i això requereix molta energia i molts assajos», explica. «A més, l’exposició constant a les valoracions del jurat i les opinions del públic també implica una pressió mot gran», confessa.

Lluny de casa

Tot i que a Jiménez li agradaria passar més temps amb la seva família, admet que el més probable és que el seu futur professional continuï desenvolupant-se fora del país. «Malauradament, per tenir una carrera sòlida i guanyar un bon sou sempre he de sortir d’Espanya. Aquí, espectacles com els Dinner Shows o els teatres Variétés, no són tan populars com per exemple a Alemanya», lamenta.

Actualment, explica, el seu objectiu és continuar girant pel món i fer créixer la seva marca personal. «Vull treballar als llocs més prestigiosos, que em coneguin a tot arreu», expressa Jiménez. D’aquesta manera, explica, s’aproparia més a un dels seus somnis: protagonitzar el seu propi espectacle. «Ens encantaria tenir un xou que fos 100% nosaltres, poder mostrar la nostra manera de veure l’art», conclou l’acròbata.